الإفتاء: محظورات الحج الترفيهية لا تجب فيها الفدية إذا كانت على قبيل النسيان

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "لبس العباءة في الحج ناسيًا قبل الحلق وبعد أن قام برمي جمرة العقبة الكبرى ثم حلق بعد ذلك شعره وطاف للإفاضة وسعى وتحلل التحلل الأكبر، فماذا يجب عليه إزاء هذا الفعل؟





واجابت دار الإفتاء، أن المفتى به، وهو قول الشافعية، أن ما كان من محظورات الإحرام على سبيل الترفه -كالطيب، والجماع، ولبس المخيط، وستر الوجه والرأس- فإنه لا تجب الفدية فيها على الناسي ولا الجاهل، وإنما تجب على من تلبس بشيء منها عامدًا عالمًا.



