بعد انسحاب أمريكا وروسيا من اتفاقية الصواريخ.. أسامة كمال: العالم على صفيح ساخن

عقب الإعلامي أسامة كمال، على انسحاب كل من أمريكا وروسيا من اتفاقية حظر نشر الصواريخ النووية، قائلًا: "العالم على صفيح ساخن والولايات المتحدة أعلنت انسحابها رسميًا من المعاهدة الدولية لحظر الصواريخ النووية متوسطة المدى".



وأضاف خلال تقديم برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc": "أمريكا اتهمت روسيا بانتهاك شروط المعاهدة التي وقعوها من 32 سنة والسبب تطوير روسيا لصاروخ جديد قصير المدى".



وأردف: "الناتو دخل على الخط وحمّل روسيا مسئولية انتهاء المعاهدة ووعد برد على نشر روسيا لصاروخ عابر، وقال إن روسيا تتحمل وحدها مسؤولية انتهاء المعاهدة، والحلف هيرد بطريقة مسؤولة ومحسوبة على المخاطر اللي بيشكلها نشر روسيا صاروخ 9ام 729 على أمن الحلف".



وتابع: "طب ايه؟ هل إنهاء المعاهدة هيولع كوكب الأرض؟ ما اعتقدش، لكن أعتقد الدولتين هيبيعوا سلاح أكتر لدول تانية".