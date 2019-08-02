موجز الرياضة.. مدرب فريق تركي آل الشيخ.. حقيقة انضمام عاشور لـ الزمالك.. نجمات الفراعنة يتأهلن إلى كأس العالم

نشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم الجمعة مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية وجاءت كالتالي :
قادمًا من السعودية.. الصحف الإسبانية تكشف عن مدرب نادي تركي آل الشيخ
كشفت تقارير الإسبانية عن هوية المدير الفني الجديد لمدرب فريق الميريا الاسباني، الذي اشترى ملكيته المستشار السعودي تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية.
مرتضى منصور يكشف كواليس التفاوض مع مدير فني جديد
كشف رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور عن غضبه من الشائعات التي تطارد النادي الأبيض في الفترة الحالية، مضيفا أن المغربي محمد أوناجم لاعب الفريق تم قيده بالقائمة الأفريقية.
سلة منتخب مصر للناشئات تصعد إلى كأس العالم بعد الفوز على أنجولا
حقق منتخب مصر للناشئات لكرة السلة تحت 16 سنة فوزا كبيرا على منافسه أنجولا بنتيجة 73/50 ضمن منافسات دور نصف النهائي من منافسات البطولة الإفريقية التي تستضيفها رواندا حتي يوم 3 أغسطس الجاري.
بعد توجيهات السيسي.. أسباب اختفاء الكرة النسائية عربيا وإفريقيا ودوليا
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مؤتمر الشباب الأخير بتدشين منتخب قومى لكرة القدم النسائية فى إطار دعمه للمرأة والرياضة المصرية.
حقيقة انضمام إمام عاشور لـ الزمالك
أكد مصدر مطلع داخل نادي غزل المحلة، أن مفاوضات الزمالك للحصول على خدمات اللاعب إمام عاشور المعار إلى فريق حرس الحدود مازالت مستمرة ولم يتم التطرق بعد إلى المقابل المادي.
إيهاب جلال يكشف حقيقة ترشيحه لتدريب منتخب مصر
أكد إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول للنادي المصري، علي عدم تواصله مع أي من مسئولي اتحاد الكرة المصري، مضيفًا أنه علم بخبر ترشيحه لقيادة المنتخب الوطني الذي نُشر بأحد المواقع الإلكترونية من خلال بعض المقربين.
مدرب ليفربول عن ساديو ماني: لا يشرب الكحول.. وسيعود للتدريبات قريبا
أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول اقتراب عودة الدولي السنغالي ساديو ماني إلى تدريبات الفريق الأول بعد راحة دامت أكثر من 16 يوما بعد انتهاء مشاركته في بطولة كأس الأمم الأفريقية مع منتخب السنغال.
تيليجراف: المدافع الأغلى في التاريخ وصل مانشستر يونايتد لإجراء الفحص الطبي
أكدت تقارير الصحف الإنجليزية أن فريق مانشستر يونايتد أتم الاتفاق مع ليستر سيتي من أجل الحصول على خدمات المدافع هاري ماجواير خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية .
شاهد.. احتفالات سلة منتخب مصر للناشئات بعد التأهل إلى نهائي أفريقيا وكأس العالم
حقق منتخب مصر للناشئات لكرة السلة تحت 16 سنة فوزا كبيرا على منافسه أنجولا بنتيجة 73/50 ضمن منافسات دور نصف النهائي من منافسات البطولة الإفريقية التي تستضيفها رواندا حتي يوم 3 أغسطس الجاري.
قادمًا من السعودية.. الصحف الإسبانية تكشف عن مدرب نادي تركي آل الشيخ
كشفت تقارير الإسبانية عن هوية المدير الفني الجديد لمدرب فريق الميريا الاسباني، الذي اشترى ملكيته المستشار السعودي تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية.
مرتضى منصور يكشف كواليس التفاوض مع مدير فني جديد
كشف رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور عن غضبه من الشائعات التي تطارد النادي الأبيض في الفترة الحالية، مضيفا أن المغربي محمد أوناجم لاعب الفريق تم قيده بالقائمة الأفريقية.
سلة منتخب مصر للناشئات تصعد إلى كأس العالم بعد الفوز على أنجولا
حقق منتخب مصر للناشئات لكرة السلة تحت 16 سنة فوزا كبيرا على منافسه أنجولا بنتيجة 73/50 ضمن منافسات دور نصف النهائي من منافسات البطولة الإفريقية التي تستضيفها رواندا حتي يوم 3 أغسطس الجاري.
بعد توجيهات السيسي.. أسباب اختفاء الكرة النسائية عربيا وإفريقيا ودوليا
وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مؤتمر الشباب الأخير بتدشين منتخب قومى لكرة القدم النسائية فى إطار دعمه للمرأة والرياضة المصرية.
حقيقة انضمام إمام عاشور لـ الزمالك
أكد مصدر مطلع داخل نادي غزل المحلة، أن مفاوضات الزمالك للحصول على خدمات اللاعب إمام عاشور المعار إلى فريق حرس الحدود مازالت مستمرة ولم يتم التطرق بعد إلى المقابل المادي.
إيهاب جلال يكشف حقيقة ترشيحه لتدريب منتخب مصر
أكد إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول للنادي المصري، علي عدم تواصله مع أي من مسئولي اتحاد الكرة المصري، مضيفًا أنه علم بخبر ترشيحه لقيادة المنتخب الوطني الذي نُشر بأحد المواقع الإلكترونية من خلال بعض المقربين.
مدرب ليفربول عن ساديو ماني: لا يشرب الكحول.. وسيعود للتدريبات قريبا
أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول اقتراب عودة الدولي السنغالي ساديو ماني إلى تدريبات الفريق الأول بعد راحة دامت أكثر من 16 يوما بعد انتهاء مشاركته في بطولة كأس الأمم الأفريقية مع منتخب السنغال.
تيليجراف: المدافع الأغلى في التاريخ وصل مانشستر يونايتد لإجراء الفحص الطبي
أكدت تقارير الصحف الإنجليزية أن فريق مانشستر يونايتد أتم الاتفاق مع ليستر سيتي من أجل الحصول على خدمات المدافع هاري ماجواير خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية .
شاهد.. احتفالات سلة منتخب مصر للناشئات بعد التأهل إلى نهائي أفريقيا وكأس العالم
حقق منتخب مصر للناشئات لكرة السلة تحت 16 سنة فوزا كبيرا على منافسه أنجولا بنتيجة 73/50 ضمن منافسات دور نصف النهائي من منافسات البطولة الإفريقية التي تستضيفها رواندا حتي يوم 3 أغسطس الجاري.