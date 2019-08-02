موجز الرياضة.. مدرب فريق تركي آل الشيخ.. حقيقة انضمام عاشور لـ الزمالك.. نجمات الفراعنة يتأهلن إلى كأس العالم

كشفت تقارير الإسبانية عن هوية المدير الفني الجديد لمدرب فريق الميريا الاسباني، الذي اشترى ملكيته المستشار السعودي تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية.كشف رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور عن غضبه من الشائعات التي تطارد النادي الأبيض في الفترة الحالية، مضيفا أن المغربي محمد أوناجم لاعب الفريق تم قيده بالقائمة الأفريقية.حقق منتخب مصر للناشئات لكرة السلة تحت 16 سنة فوزا كبيرا على منافسه أنجولا بنتيجة 73/50 ضمن منافسات دور نصف النهائي من منافسات البطولة الإفريقية التي تستضيفها رواندا حتي يوم 3 أغسطس الجاري.وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مؤتمر الشباب الأخير بتدشين منتخب قومى لكرة القدم النسائية فى إطار دعمه للمرأة والرياضة المصرية.أكد مصدر مطلع داخل نادي غزل المحلة، أن مفاوضات الزمالك للحصول على خدمات اللاعب إمام عاشور المعار إلى فريق حرس الحدود مازالت مستمرة ولم يتم التطرق بعد إلى المقابل المادي.أكد إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول للنادي المصري، علي عدم تواصله مع أي من مسئولي اتحاد الكرة المصري، مضيفًا أنه علم بخبر ترشيحه لقيادة المنتخب الوطني الذي نُشر بأحد المواقع الإلكترونية من خلال بعض المقربين.أكد الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول اقتراب عودة الدولي السنغالي ساديو ماني إلى تدريبات الفريق الأول بعد راحة دامت أكثر من 16 يوما بعد انتهاء مشاركته في بطولة كأس الأمم الأفريقية مع منتخب السنغال.أكدت تقارير الصحف الإنجليزية أن فريق مانشستر يونايتد أتم الاتفاق مع ليستر سيتي من أجل الحصول على خدمات المدافع هاري ماجواير خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية .حقق منتخب مصر للناشئات لكرة السلة تحت 16 سنة فوزا كبيرا على منافسه أنجولا بنتيجة 73/50 ضمن منافسات دور نصف النهائي من منافسات البطولة الإفريقية التي تستضيفها رواندا حتي يوم 3 أغسطس الجاري.