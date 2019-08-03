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منى الحديدي: التليفزيون المصري قام بدور كبير في نقل الثقافة للمواطن.. فيديو

السبت 03/أغسطس/2019 - 02:01 ص
منى الحديدي
منى الحديدي
هاني حسين
قالت الدكتورة منى الحديدي أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن مبنى ماسبيرو يعبر عن مصر الحديثة والفنون والثقافة، موضحة أن ماسبيرو ترجم مصطلح الثقافة الجماهيرية والشعبية.

وأضافت الدكتورة منى الحديدي في حوارها في " اخبار مصر"، أن برامج الفنون والثقافة في التليفزيون المصري عملت على إيصال الفنون الجميلة والراقية إلى الشعب، مضيفة: "التليفزيون المصري لغى المسافة بين قيادات الرأي الرسميين والقاعدة العريضة من الناس مثل متابعة الشعب لتحركات الرئيس".

وتابعت الدكتورة منى الحديدي: "التليفزيون المصري يوفر معلومات ومتابعة كافة الأحداث التي تحدث في مختلف أنحاء العالم للمواطن".

وأكملت:" التليفزيون المصري قام بدور كبير في نقل الثقافة وخدمة المجال التعليمي ونتمنى أن يساير التطور التكنولوجي المتواجد حاليا".

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