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اقتصاد

قطع المياه عن بعض أحياء مدينة الشروق اليوم

السبت 03/أغسطس/2019 - 02:02 ص
قطع المياه
قطع المياه
آمنة عبدالعظيم
أعلن جهاز تنمية مدينة الشروق أنه سيتم قطع المياه عن : (الأحياء: الأول – الثانى- الثالث شرق / المناطق من الأولى للتاسعة عمارات – العائلى (1/2) – الإجتماعى[أراضى - وحدات] إسكان الشباب [ 63م حجر الأساس – 70م-100م – المستقبل ] القومى - التعاونيات - الإتحاد التعاونى – كمبوند سبرنجز )، وذلك بدءا من الساعة الحادية عشرة مساء اليوم الجمعة 2/8/2019 حتى الساعة التاسعة من صباح يوم السبت 3/8/2019.

وذلك فى إطار قيام جهاز مدينة الشروق بأعمال الصيانة الدورية لشبكة مياه الشرب بالمدينة، وطبقًا لبرنامج الصيانة بقطاع شرق بهدف رفع مستوى الخدمة و تجنب أى أضرار بالشبكة مستقبلًا ونظرًا لحاجة العمل.

وطالب جهاز المدينة سكان المناطق المذكورة بتوفير إحتياجاتهم من المياه خلال فترة الإنقطاع ، وللتواصل على مدار اليوم : الخط الساخن ( 15100 ).

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