خصم 20%.. التموين تعلن عن خفض أسعار لحوم عيد الأضحى.. وبرلمانيون: ورقة رابحة لدعم المواطن.. تساهم في القضاء على جشع التجار

اقتصادية النواب تطالب بدعم كل مواطن بـ40 لـ50% من قيمة سعر اللحوم

برلماني يطالب بزيادة منافذ بيع اللحوم بجميع المحافظات

نائب يطالب بمراقبة الأسواق استعدادًا لدخول عيد الأضحى



تسعي الدولة دائمًا لدعم المواطن في جميع المجالات إضافة إلى القضاء على جشع التجار وخلق التنافسية ومنع غلاء أسعار السلع والمنتجات، ومن ضمن سعيها إلى ذلك أعدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، خطة لطرح اللحوم في المنافذ التابعة لها استعدادا لاستقبال عيد الأضحى 2019، والذي تم إعلان أول أيامه الأحد المقبل.



قال خالد إبراهيم مدير فروع مجمعات الأهرام الاستهلاكية بمحافظة الجيزة، لـ صدى البلد، إنه يجري طرح كميات كبيرة من اللحوم استعدادا لـ عيد الأضحى 2019 في فروع مجمعات الأهرام بأسعار مخفضة عن الأسواق بنسب تصل إلى 20%.



وفي هذا الإطار طالب عمرو الجوهري عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، الحكومة بدعم كل مواطن يمتلك بطاقة تموينية ما بين 40 لـ 50% من قيمة سعر اللحوم خلال حلول المناسبات العامة.



وأضاف "الجوهري" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن المواطن المصري هو البطل الحقيقي الذي خاض معركتى البقاء والبناء، ودعمه خلال المناسبات يجعله قادرًا على الصمود في أمام جشع التجار، لافتً إلى ضرورة تخفيض سعر اللحوم لباقي المواطنين بنسبة 20%.



وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان إلى أن هذا الدعم سوف يكون عند حلول المناسبات العامة فقط، لعدم إضافة أعباء على الدولة.



كما أشاد محمد بدراوي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بجهود وزارة التموين التي تجلت في إعداد خطة لطرح اللحوم في المنافذ التابعة لها لحلول عيد الأضحى بأسعار مخفضة عن الأسواق بنسبة تصل إلي 20%.



وأضاف "بدراوي" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن هناك مجموعة من التجار ليس لديهم ضمير يستغلون هذه المناسبات الكريمة في زيادة الأسعار على السلع والمنتجات، لافتًا إلى أن ما تقوم به الحكومة من خفض أسعار اللحوم داخل الأسواق إلى 20% يخلق نوع من أنواع المنافسة بين هؤلاء لجذب المستهلك الية دون الاخر.



وطالب عضو لجنة الشئون الاقتصادية بزيادة منافذ بيع هذه اللحوم لتشمل جميع أركان الجمهورية حتي يستطيع المواطن أن يحصل عليها بسهولة فضلا عن القضاء على ظاهرة جشع التجار في الجمهورية بالكامل.



وعلق حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أيضا على مبادرة وزارة التموين والتجارة الداخلية لخفض أسعار اللحوم في الأسواق بنسبة تصل إلى 20% استعدادًا لـ عيد الأضحي، معقبًا:" هذه المبادرة من ضمن توجيهات الرئيس السيسي لدعم المواطن".



وأضاف "السيد" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أن الرئيس السيسي خلال الفترة السابقة أطلق عدد كبير من المبادرات التي تستهدف دعم المواطن في جميع المجالات، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية تستخدم آليات هدفها تراجع الاسعار داخل الأسواق لخلق نوع من أنواع التنافسية فيما بينهم وذلك من خلال ملئ الأسواق بالسلع والمنتجات الغذائية للقضاء على جشع التجار.



وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان إلى أن ضرورة مراقبة الأسواق الفترة القادمة لضمان عدم استغلال الأعياد والمناسبات في زيادة الأسعار على المواطنين.