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حوادث

محاكمة المتهمين فى قضية «أنصار بيت المقدس».. اليوم

السبت 03/أغسطس/2019 - 03:00 ص
محكمة
محكمة
عمرو خليفة
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، اليوم السبت، محاكمة المتهمين في قضية "أنصار بيت المقدس".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحي الرويني، وخالد حماد، بسكرتارية معتز مدحت، ووليد رشاد.

كانت النيابة العامة اسندت للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.

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