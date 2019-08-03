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حوادث

اليوم.. محاكمة متهمين في اقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر

السبت 03/أغسطس/2019 - 05:01 ص
صورة أرشيفية - محاكمات
صورة أرشيفية - محاكمات
رامى المهدي
تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره، اليوم السبت، برئاسة المستشار حسن فريد، إعادة محاكمة متهمين اثنين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر".

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد ووليد رشاد.

وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين وآخرين تم الحكم عليهم عدة جرائم منها التجمهر، واستعراض القوة، والتخريب، والإتلاف، ومقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح.

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