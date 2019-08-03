لحظات فصلتهم عن الموت .. نجاة رجل وابنته من حادث مروري مروع

عرضت قناة "الآن" الفضائية فيديو لحادث مروري مروع، تم التقاطه بإحدى كاميرات المراقبة.



حيث نجا رجل وإبنته من ذلك الحادث بعد خروجهم من السيارة بثواني قليلة، بعدما فقد أحد السائقين المجاورين السيطرة على المركبة، متجها لتدمير سيارتهم التي خرجوا منها للتو.



وقد وقع الحادث المروري المروع في مدينة "الفرزل" بالبقاع اللبناني.



وبهذا الصدد كشفت مؤسسة أنقذوا الأطفال في بيروت عن دراسات مرعبة، تؤكد سقوط نحو ألف طفل ضحايا حوادث السير المرورية.