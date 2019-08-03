موجز التوك شو.. القومي للطفولة: فيديوهات أحمد حسن وزينب عقوبتها السجن 5 سنوات.. مصطفى بكري يكشف حقيقة اقتحام مسجد الحسين

نشر موقع " صدى البلد"، أمس الجمعة، مجموعة من الاخبار الهامة التي تم انتقائها من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرز الأخبار:
القومي للطفولة: فيديوهات أحمد حسن وزينب عقوبتها السجن 5 سنوات
أكد صبري عثمان مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، أن فيديوهات "أحمد حسن وزينب"، تقع تحت بند استغلال تجاري للطفل، مشيرا إلى أن هناك خصوصية للطفلة يتم انتهاكها، إلى جانب التأثير على الطفلة صحيا، وهذه الجريمة تصل عقوبتها السجن 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه
كنت موجود بالصفوف الأولى.. مصطفى بكري يكشف حقيقة اقتحام مسجد الحسين
قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الشائعات لا تزال تبث وتنشر علي الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث شرع البعض اليوم في الحديث عن اقتحام رجل ملتح اليوم مسجد الحسين، ذلك بعد قطع البث المباشر لخطبة الجمعة من المسجد، والتي كان يلقيها وزير الأوقاف.
ونوه، "بكري" خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، إلى أن تلك شائعات ليس لها أي أساس من الصحة، حيث كان حاضرا بشكل شخصي بصحة وكيل البرلمان "محمود الشريف" بالصفوف الأولي خلال خطبة الجمعة مع وزير الأوقاف".
وتابع، أن الهندسة الاذاعية أكدت وجود خطأ فني بعربة الارسال ما دفعهم لإيقاف البث من مسجد "الحسين" ليتم نقل البث علي الفور لمسجد "التليفزيون" بمبني ماسبيرو.
لافتا، إلي أن تلك الشائعة بدأت بعد تقدم أحد المصلين لمصافحة وزير الأوقاف، ما دفع رجال الامن لمنع الرجل حتى إنتهاء صلاة الجمعة، مؤكدا أنه فوجئ بعد ذلك بشائعة اقتحام أحد الملتحين للمسجد.
أزهري يكشف حكم قص الشعر والأظافر لمن ينوي الأضحية
قال الدكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، إن موضوع تحريم قص الشعر والأظافر خلال الــ 10 أيام الأولي من ذي الحجة لمن يرغب في تقديمه أضحية العيد، موجود بالفعل في عدة كتب ولكن بآراء مختلفة.
وتابع، "فؤاد" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "مصطفي بكري" في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، أن هناك رأيا يحبذ تلك الفكرة كونها مستحبة فقط، والذي يعتد به في الآراء المالكية والشافعية.
ونوه، إلي أن هناك رأيا ثانيا عند مذهب السادة الحنابلة بأنه يحرم الأخذ من الشعر أو الأظافر، لافتا، إلي أن مذهب الأحناف يقضي بأن الأخذ من الشعر أو الأظافر مباح.
تصل لـ15%.. محامٍ: المطلقات يلجأن للزواج العرفي لهذه الأسباب
قال المحامي علي صبري، إن ارتفاع نسب الزواج العرفي تعد مؤشرا خطيرا للغاية، حيث أوضحت أحدث الإحصائيات لتخطي النسبة لـ15% من إجمالي عقود الزواج، نظرا للثقافة التي يتبعها البعض مبتعدين خلالها عن الطريق الشرعي والرسمي بمكتب المأذون الشرعي والأماكن الموثقة قانونًا.
وتابع، "صبري" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "مصطفي بكري" في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع علي قناة "صدى البلد" الفضائية، أن الزواج العرفي يعد مكتمل الأركان من حيث وجود عقد، الشهود والإشهار ولكن لم يتم التوثيق بشكل رسمي، والذي يجعله مخالفا تماما للزواج السري والذي ينشر بس أوساط الفئات الطلابية بشكل أكبر، مؤكدا، أن الزواج السري يعد جريمة "زنا"، نظرا لعدم توافر أي من أركان الزواج به.
وأوضح، أن بعض السيدات يلجأن للزواج العرفي غير الموثق بعد الطلاق من زوج سابق، للتحايل علي القانون في حالة احتضانها الأطفال، أو استمرار حصولها علي معاش من أحد والديها.
منة عرفة: أرفض الظهور بملابس مفتوحة رغم أنها تريند
قالت الفنانة منة عرفة، إنها لا تتعمد نهائيا إثارة الجدل بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنها لديها فريق يقوم بعمله، ويختار طريقة التصوير، والصور التي يتم نشرها.
وأضافت منة عرفة، في حوارها ببرنامج «الجمعة في مصر» على فضائية «ام بي سي مصر»: أنا مابحبش أظهر بملابس مفتوحة رغم إنها تريند، مشيرة إلى أنها بطبيعتها شكلها طفلة، وبالميكب يظهر شكلها أكبر.
توفيق عكاشة يعلن موعد إجراء انتخابات المحليات
قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث عن انتخابات المحليات أثناء جلسة اسأل الرئيس في المؤتمر الوطني السابع للشباب بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأضاف الإعلامي توفيق عكاشة في برنامجه " مصر اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، أن الرئيس صرح بموعد الانتهاء من قانون المحليات في الدورة البرلمانية القادمة، مضيفا:" أي أن انتخابات المحليات ستكون بعد انتخابات البرلمان القادمة، ولن يتم إجراء انتخابات المحليات إلا بعد عامين من الآن".
طبيب عالمي يكشف عن معجزة تعالج السكر.. وجامعة متخصصة في مصر قريبا
أكد الدكتور أسامة حمدي، مدير السمنة والسكر بمستشفيات جامعة هارفارد، بالولايات المتحدة الأمريكية، أن هناك أبحاثا أكدت أن مجرد نزول الوزن بصورة سريعة لــ7 % يعمل على تحسين الجسم لحساسية الأنسولين بنسبة 57%؛ منوها أن انخفاض الوزن خلال الإصابة بمرض السكر من الممكن أن يحدث معجزة في عملية الشفاء من المرض.
وأوضح «حمدي»، خلال استضافته ببرنامج «مصر تستطيع»، على فضائية «دي إم سي»؛ أنه خلال عملية علاج مرض السكر من الدرجة الثانية يجب عمل تحليل للسكر كل ثلاثة شهور ويتم الحافظ عليه تحت مستوى الــ7% سواء بالأدوية أو الرياضية أو الأغذية السليمة.
وعلى جانب آخر أكد «حمدي» إنهم يعملون على التنسيق؛ لإنشاء جامعة طبية ومراكز متخصصة في مصر بالتعاون مع جامعة هارفارد قريبا؛ مشيرا إلى أنه سيتم الاستعانة بمناهج جامعة هارفارد لتدريسها في الجامعة المصرية، وسيتم إرسال فريق مصري لتلقي التدريب هناك.
القومي للطفولة: فيديوهات أحمد حسن وزينب عقوبتها السجن 5 سنوات
أكد صبري عثمان مدير خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، أن فيديوهات "أحمد حسن وزينب"، تقع تحت بند استغلال تجاري للطفل، مشيرا إلى أن هناك خصوصية للطفلة يتم انتهاكها، إلى جانب التأثير على الطفلة صحيا، وهذه الجريمة تصل عقوبتها السجن 5 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه
كنت موجود بالصفوف الأولى.. مصطفى بكري يكشف حقيقة اقتحام مسجد الحسين
قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الشائعات لا تزال تبث وتنشر علي الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث شرع البعض اليوم في الحديث عن اقتحام رجل ملتح اليوم مسجد الحسين، ذلك بعد قطع البث المباشر لخطبة الجمعة من المسجد، والتي كان يلقيها وزير الأوقاف.
ونوه، "بكري" خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، إلى أن تلك شائعات ليس لها أي أساس من الصحة، حيث كان حاضرا بشكل شخصي بصحة وكيل البرلمان "محمود الشريف" بالصفوف الأولي خلال خطبة الجمعة مع وزير الأوقاف".
وتابع، أن الهندسة الاذاعية أكدت وجود خطأ فني بعربة الارسال ما دفعهم لإيقاف البث من مسجد "الحسين" ليتم نقل البث علي الفور لمسجد "التليفزيون" بمبني ماسبيرو.
لافتا، إلي أن تلك الشائعة بدأت بعد تقدم أحد المصلين لمصافحة وزير الأوقاف، ما دفع رجال الامن لمنع الرجل حتى إنتهاء صلاة الجمعة، مؤكدا أنه فوجئ بعد ذلك بشائعة اقتحام أحد الملتحين للمسجد.
أزهري يكشف حكم قص الشعر والأظافر لمن ينوي الأضحية
قال الدكتور عبد المنعم فؤاد، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، إن موضوع تحريم قص الشعر والأظافر خلال الــ 10 أيام الأولي من ذي الحجة لمن يرغب في تقديمه أضحية العيد، موجود بالفعل في عدة كتب ولكن بآراء مختلفة.
وتابع، "فؤاد" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "مصطفي بكري" في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع علي قناة "صدي البلد" الفضائية، أن هناك رأيا يحبذ تلك الفكرة كونها مستحبة فقط، والذي يعتد به في الآراء المالكية والشافعية.
ونوه، إلي أن هناك رأيا ثانيا عند مذهب السادة الحنابلة بأنه يحرم الأخذ من الشعر أو الأظافر، لافتا، إلي أن مذهب الأحناف يقضي بأن الأخذ من الشعر أو الأظافر مباح.
تصل لـ15%.. محامٍ: المطلقات يلجأن للزواج العرفي لهذه الأسباب
قال المحامي علي صبري، إن ارتفاع نسب الزواج العرفي تعد مؤشرا خطيرا للغاية، حيث أوضحت أحدث الإحصائيات لتخطي النسبة لـ15% من إجمالي عقود الزواج، نظرا للثقافة التي يتبعها البعض مبتعدين خلالها عن الطريق الشرعي والرسمي بمكتب المأذون الشرعي والأماكن الموثقة قانونًا.
وتابع، "صبري" خلال لقاء تلفزيوني مع الإعلامي "مصطفي بكري" في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع علي قناة "صدى البلد" الفضائية، أن الزواج العرفي يعد مكتمل الأركان من حيث وجود عقد، الشهود والإشهار ولكن لم يتم التوثيق بشكل رسمي، والذي يجعله مخالفا تماما للزواج السري والذي ينشر بس أوساط الفئات الطلابية بشكل أكبر، مؤكدا، أن الزواج السري يعد جريمة "زنا"، نظرا لعدم توافر أي من أركان الزواج به.
وأوضح، أن بعض السيدات يلجأن للزواج العرفي غير الموثق بعد الطلاق من زوج سابق، للتحايل علي القانون في حالة احتضانها الأطفال، أو استمرار حصولها علي معاش من أحد والديها.
منة عرفة: أرفض الظهور بملابس مفتوحة رغم أنها تريند
قالت الفنانة منة عرفة، إنها لا تتعمد نهائيا إثارة الجدل بنشر صورها على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرة إلى أنها لديها فريق يقوم بعمله، ويختار طريقة التصوير، والصور التي يتم نشرها.
وأضافت منة عرفة، في حوارها ببرنامج «الجمعة في مصر» على فضائية «ام بي سي مصر»: أنا مابحبش أظهر بملابس مفتوحة رغم إنها تريند، مشيرة إلى أنها بطبيعتها شكلها طفلة، وبالميكب يظهر شكلها أكبر.
توفيق عكاشة يعلن موعد إجراء انتخابات المحليات
قال الإعلامي توفيق عكاشة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث عن انتخابات المحليات أثناء جلسة اسأل الرئيس في المؤتمر الوطني السابع للشباب بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وأضاف الإعلامي توفيق عكاشة في برنامجه " مصر اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، أن الرئيس صرح بموعد الانتهاء من قانون المحليات في الدورة البرلمانية القادمة، مضيفا:" أي أن انتخابات المحليات ستكون بعد انتخابات البرلمان القادمة، ولن يتم إجراء انتخابات المحليات إلا بعد عامين من الآن".
طبيب عالمي يكشف عن معجزة تعالج السكر.. وجامعة متخصصة في مصر قريبا
أكد الدكتور أسامة حمدي، مدير السمنة والسكر بمستشفيات جامعة هارفارد، بالولايات المتحدة الأمريكية، أن هناك أبحاثا أكدت أن مجرد نزول الوزن بصورة سريعة لــ7 % يعمل على تحسين الجسم لحساسية الأنسولين بنسبة 57%؛ منوها أن انخفاض الوزن خلال الإصابة بمرض السكر من الممكن أن يحدث معجزة في عملية الشفاء من المرض.
وأوضح «حمدي»، خلال استضافته ببرنامج «مصر تستطيع»، على فضائية «دي إم سي»؛ أنه خلال عملية علاج مرض السكر من الدرجة الثانية يجب عمل تحليل للسكر كل ثلاثة شهور ويتم الحافظ عليه تحت مستوى الــ7% سواء بالأدوية أو الرياضية أو الأغذية السليمة.
وعلى جانب آخر أكد «حمدي» إنهم يعملون على التنسيق؛ لإنشاء جامعة طبية ومراكز متخصصة في مصر بالتعاون مع جامعة هارفارد قريبا؛ مشيرا إلى أنه سيتم الاستعانة بمناهج جامعة هارفارد لتدريسها في الجامعة المصرية، وسيتم إرسال فريق مصري لتلقي التدريب هناك.