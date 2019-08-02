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فن

إليسا تحيي ثالث حفلاتها في مهرجان قفصة بـ تونس.. 9 أغسطس

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 11:39 م
إليسا
إليسا
سعيد فراج
أعلنت الفنانة اللبنانية إليسا من خلال حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، عن استعدادها لإحياء ثالث حفل لها ضمن فعاليات مهرجان قفصة الدولي في تونس، وذلك يوم 9 أغسطس الجاري.

وكان أخر أعمال إليسا الفنية، كليب "كرهني"، الذي طرحته شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، عبر قناتها الرسمية على يوتيوب، في 22 أبريل الجاري.

كرهني هو ثاني كليب تصوّره إليسا من ألبومها الأخير إلى كل اللي بيحبوني، والذي تعاونت فيه مُجددًا مع المخرجة اللبنانية انجي جمال وتم تصويره في بلجراد بـ صربيا.

الأغنية من كلمات علي المولى، ألحان فضل سليمان وتوزيع كميل خوري.

وعلى صعيد آخر، تبدأ الياس تسجيل أغنيات ألبومها الجديد بعد انتهاء حفلات الموسم الصيفي.

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