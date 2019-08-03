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حوادث

تشريح جثة شخص متحللة عثر عليها داخل شقته بالزيتون

السبت 03/أغسطس/2019 - 02:01 ص
صورة أرشيفية - جثة
صورة أرشيفية - جثة
اسلام مقلد
انتقل فريق من نيابة الزيتون الجزئية، إلى مكان العثور على جثة شخص داخل شقته بدائرة القسم لمناظرتها للوقوف على أسباب الوفاة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بتكثيف جهودها لكشف غموض الجريمة، كما امرت النيابة بتكليف مصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة الشخص لبيان أسباب الوفاة وتحديد الأسباب وهل يوجد شبهه جنائية وارء الوفاة.

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من جهوده لكشف غموض واقعة العثور على جثة شخص متحللة داخل شقته بمنطقة الزيتون، وحرر محضر بالواقعة.

تلقى قسم شرطة الزيتون، بلاغا من الأهالى بوجود متوفى داخل شقته بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث للمكان ، وعثر على جثة متحللة ويقوم رجال المباحث بتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالعقار الذى شهد الواقعة.

كما يتم مناقشة شهود العيان ومعاينة الشقة عن طريق المعمل الجنائى، لتحديد أسباب الوفاة وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك الواقعة.

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