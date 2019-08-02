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أخبار العالم

زواج القاصرات.. السلطات السعودية تحقق مع مأذون زوج طفلة

الجمعة 02/أغسطس/2019 - 11:59 م
صدى البلد
قسم الخارجي
أحال وزير العدل السعودي وليد الصمعاني عقد زواج لطفلة لم تتجاوز 10 سنوات إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في المملكة للنظر في مخالفته نظام حماية الطفل، قبل المصادقة عليه من قبل المحكمة المختصة.

وبحسب صحيفة "عكاظ" فإن الوزير وجه بمساءلة المأذون الذي أجرى العقد للطفلة وذلك لمخالفته نظام حماية الطفل.

وطالب الوزير بالتأكد مما ورد في اللائحة التنظيمية لنظام حماية الطفل والتي نصت على ضرورة التأكد من انتقاء الضرر عند تزويج من هم دون الـ18 عاما.

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