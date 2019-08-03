تشريح جثة أستاذ جامعي عثر عليه مقتولا بشقته في دار السلام

انتقل فريق من نيابة دار السلام الجزئية، إلى مكان واقعة مقتل استاذ جامعي داخل عقار بدائرة القسم لمعاينة الشقة السكنية وبيان ما بها من اقتحام من عدمه على يد عاطل بهدف سرقته.



وانتقل ايضا فري قالنيابة لمناظرة جثمان المجنى عليه وبيان ما به من إصابات، وكلفت مصلحة الطب الشرعي بإعداد تقرير مفصل عن أسباب الوفاة والاداة المستخدمة فى الجريمة.



أقدم عاطل على قتل دكتور جامعى لسرقته بمنطقة بدار السلام، وتم نقل الجثة للمستشفى، وحرر محضر بالواقعة.



تلقى قسم شرطة دار السلام، بلاغا من الأهالى بوجود متوفى داخل شقة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى المكان، وعثر على جثة موظف بأحد الجامعات وبها عدد كبير من الطعنات.



وقام رجال المباحث بمناقشة شهود العيان، وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط العقار الذى شهد الحادث، وكشفت أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل بهدف السرقة، وتم القبض على المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.



