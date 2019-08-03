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محافظات

محافظة القاهرة: حملات نظافة مكثفة استعدادا للعيد

السبت 03/أغسطس/2019 - 04:45 ص
محافظة القاهرة :
محافظة القاهرة : حملات نظافة مكثفة استعدادا للعيد
عبد العزيز جمال
أكد اللــواء أحمــد فــؤاد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على رؤساء الأحياء بتنفيذ حملات نظافة بمشاركة الإنقاذ المركزي وشـركات النظافة مع التركيز على المحاور الرئيسية والساحات التى تقام بها صلاة عيد الأضحى المبارك.

كما شدد في تصريحات له على ضرورة رفع القمامة ومخلفات المباني من جميع الشوارع وكذلك الطـرق المؤدية الى الحدائق والمتنزهات مع مراجعة أعمدة الإنارة .

كما شدد فؤاد على التنسيق مع مـديـرية التمـوين وشن حمــلات على الأسواق والمحلات التجـارية ومحــلات الجزارة بالإضافة إلى رقابة المخابز والتأكيد من تصنيع الحصة المقررة ومطابقة المواصفات لــرغيف الخبــز.

ووجـه نائب المحافــظ بضــرورة التنسيق مع مديرية الصحة والطب البيطرى بالتفتيش على السلــع الغــذائية المعــروضة والتــأكــد من صلاحيتها للاستهلاك الادمــى، واتخــاذ الاجــراءات القــانونية ضد المخالفين.

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