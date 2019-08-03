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حوادث

بهدف سرقته.. حبس عاطل قتل أستاذا جامعيا بدار السلام

السبت 03/أغسطس/2019 - 06:00 ص
حبس - ارشيفيه
حبس - ارشيفيه
اسلام مقلد
قررت نيابة دار السلام الجزئية، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بقتل استاذ جامعي بدافع السرقة بدائرة القسم.

انتقل فريق من نيابة دار السلام الجزئية، إلى مكان واقعة مقتل استاذ جامعي داخل عقار بدائرة القسم لمعاينة الشقة السكنية وبيان ما بها من اقتحام من عدمه على يد عاطل بهدف سرقته.

وكلفت النيابة رجال المباحث بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول الواقعة لبيان الدوافع وراء ارتكاب الجريمة.

وانتقل ايضا فريق النيابة لمناظرة جثمان المجنى عليه وبيان ما به من إصابات، وكلفت مصلحة الطب الشرعي بإعداد تقرير مفصل عن أسباب الوفاة والاداة المستخدمة فى الجريمة.

تلقى قسم شرطة دار السلام، بلاغا من الأهالى بوجود متوفى داخل شقة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الى المكان، وعثر على جثة موظف بأحد الجامعات وبها عدد كبير من الطعنات.

وناقش رجال المباحث شهود العيان، وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بمحيط العقار الذى شهد الحادث.

وكشفت أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل بهدف السرقة، وتم القبض على المتهم، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

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