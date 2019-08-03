نشرة أخبار البرلمان: تعرف على عقوبة أحمد حسن وزينب بعد تصوير ابنهما حديث الولادة.. برلمانى يضع روشتة لإصلاح الإعلام فى مصر

فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّاءه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز 10 أخبار على مدار يوم الجمعة 2 أغسطس.
وفقا لقانون الطفل.. تعرف على عقوبة أحمد حسن وزينب بعد تصوير ابنهما حديث الولادة
برلمانية تحذر.. الزواج الإلكتروني يخالف قواعد الشرع
للقضاء على جشع التجار.. برلماني يطالب بزيادة منافذ بيع اللحوم بجميع المحافظات
مقترح برلماني باستثناء أصحاب السيارات من رفع الدعم في هذا الحالة
المحليات إطار لتمكين الشباب.. السجيني: حديث الرئيس السيسي عن جهود البرلمان ليس مجاملة
متحدث البرلمان: كنائس مصر لاتباع ولاتشترى
برلمانى يضع روشتة لإصلاح الإعلام فى مصر
لجنة إعلام البرلمان تعلق على إنشاء أكبر مدينة للثقافة والفنون في العالم
تحتاج لخطة تسويق.. برلماني: 3 مناطق اقتصادية بمصر الأكبر بالشرق الأوسط
وفقا لقانون الطفل.. تعرف على عقوبة أحمد حسن وزينب بعد تصوير ابنهما حديث الولادة
برلمانية تحذر.. الزواج الإلكتروني يخالف قواعد الشرع
للقضاء على جشع التجار.. برلماني يطالب بزيادة منافذ بيع اللحوم بجميع المحافظات
مقترح برلماني باستثناء أصحاب السيارات من رفع الدعم في هذا الحالة
المحليات إطار لتمكين الشباب.. السجيني: حديث الرئيس السيسي عن جهود البرلمان ليس مجاملة
متحدث البرلمان: كنائس مصر لاتباع ولاتشترى
برلمانى يضع روشتة لإصلاح الإعلام فى مصر
لجنة إعلام البرلمان تعلق على إنشاء أكبر مدينة للثقافة والفنون في العالم
تحتاج لخطة تسويق.. برلماني: 3 مناطق اقتصادية بمصر الأكبر بالشرق الأوسط