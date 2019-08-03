نشرة أخبار البرلمان: تعرف على عقوبة أحمد حسن وزينب بعد تصوير ابنهما حديث الولادة.. برلمانى يضع روشتة لإصلاح الإعلام فى مصر

فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّاءه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز 10 أخبار على مدار يوم الجمعة 2 أغسطس.