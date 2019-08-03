عرض لبن سمك تمر هندي في الذكرى الرابعة لـ رحيل رأفت الميهي

تحيي علا عز الدين، أرملة الفنان والمخرج رأفت الميهي، ذكراه الرابعة، اليوم السبت، بمقر حزب مصر الاشتراكي، حيث يُعرض فيلم سمك لبن تمر هندى، ويعقبه ندوة يديرها الناقد ياقوت الديب.



رأفت الميهى سيناريست ومخرج مصري ولد عام 1940، ويعتبر ضمن أكثر من حملوا مشروعًا سينمائيًا تجريبيًا في السينما المصرية.



تخرج في كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية، قبل أن ينال دبلوم معهد السينما عام 1964، وبدأ مسيرته مع السينما كسيناريست، حيث قدم عام 1966 فيلم (جفت الأمطار) ودخل في شراكة مع المخرج كمال الشيخ خلال السبعينيات قدما خلالها أفلام (غروب وشروق) و(على من نطلق الرصاص) و(الهارب) و(شيء في صدري).



اتجه عام 1981 للإخراج حين قدم فيلم (عيون لا تنام) ونال مديحًا كبيرًا من النقاد، وأتبعه بفيلم (الأفوكاتو) مع عادل إمام عام 1983 ثم (للحب قصة أخيرة) مع يحيى الفخراني عام 1986.



ومع بدء شراكته السينمائية مع محمود عبد العزيز، اتخذت مسيرته شكلًا آخر قائم على التجريب وسينما الفانتازيا، حيث قدم معه أفلام (سمك لبن تمر هندي) و(السادة الرجال) و(سيداتي آنساتي).



كان آخر أفلامه هو (علشان ربنا يحبك) الذي أنتجه بنفسه عام 2001 معتمدًا فيه على وجوه جديدة ، ولكن فشل الفيلم وعدم تحقيقه لإيرادات أدى لابتعاده عن الإخراج وإنشائه أكاديمية تحمل اسمه لتدريس السينما .



أخرج مسلسلا واحدا للتلفزيون، وهو (وكالة عطية) عام 2009 عن رواية للكاتب خيري شلبي.