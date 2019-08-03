محكمة الأسرة تنظر خلافات الأزواج... محامون يوضحون أسباب زيادة الدعاوي... نائب: 950 ألف قضية يتم نظرها سنويًا

محامٍون لصدي البلد:



- قضايا الخلع تكسبها الزوجة بنسبة 100%



- الحضانة ومصاريف المدارس أبرز الدعاوي



- المشاكل المالية السبب الأساسي في إرتفاع أعداد الدعاوي





تشير الإحصائية الرسمية الصادرة من وزارة العدل، إلى أنه خلال ديسمبر 2016 بلغ عدد قضايا الأسرة 163 ألفًا و389 دعوى، ويتبين من خلال هذه الأرقام متوسط عدد القضايا التى تقام سنويا أمام المحاكم.



قال محمد فؤاد عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية سابقة له، أن أكثر من 950 ألف قضية يتم نظرها أمام محكمة الأسرة سنويًا، لافتًا إلى أن كل قضية طلاق تقابلها على الفور 10 دعاوى أخرى تنظرها المحكمة.



وتعتبر قضايا الأسرة دائمًا هي المتصدر للمشهد الإعلامي، خاصة في الفترة الأخيرة بعد ظهور عدد من الدعاوي المقدمة أمام محاكم الأسرة للتطليق والخلع لأسباب يراها البعض لا تستحق الإنفصال وتدمير الأسرة .



أكد المحامي بالنقض، عبد الفتاح نصار، أن كل الأسباب التى تنشر بالصحف عن أسباب رفع المتزوجات قضايا خلع على الأزواج وهمية ولا تقدم للقاضى فى صحيفة الدعوى موضحًا أن المحامى المتقدم بطلب لرفع دعوى خلع يكون سبب الخلع الوحيد المكتوب بالدعوى إستحالة المعيشة أو الجملة الشهيرة"أخاف ألا أقيم حدود الله".



وأضاف نصار فى تصريحات لـ صدى البلد ، أن قضايا الخلع يحكم فيها جميعًا بخلع المرأة وإبراء الزوج من كل الحقوق تجاه المرأة، بدون نظر القاضى فى أى أسباب مقدمة، وذلك بخلاف دعوى التطليق التى ينظر فى أسبابها ويحكم القاضى فيها وأحيانًا لا تنجح الزوجة فى كسبها لرؤية القاضى أن أسبابها غير منطقية.



وتابع المحامي بالنقض أن التطليق يكون لأسباب كثيرة، يأتى على رأسها التطليق بدعوى هجر الزوج ، وفى هذه الحالة تثبت الزوجة سفر زوجها لمدة تزيد على 6 أشهر، ويحكم فيها القاضى فى الأغلب بطلقة واحدة وحين عودة الزوج فى الإستئناف تعود لزوجها، أما السبب الثانى الإعتداء عليها وهو سبب كفيل بتطليق الزوجة وحصولها على كافة حقوقها أو نصفها حسب رؤية القاضى للحالة، والحالة الأخيرة إستحالة العشرة وهي الحالة التي ينظر بها القاضى ويحقق مع الزوجين بنفسه لمعرفة إذا كان هذا السبب متحققا أم لا.



أكد أحمد سعيد، المحام بالنقض، أن أغلب القضايا التى تقدم لمحاكم الأسرة هى قضايا التهرب من نفقة الزوجة أو المصروفات الدراسية للأطفال، فضلًا عن القضايا الخاصة بمكان المعيشة للمرأة المطلقة الحاضنة.



وأضاف سعيد فى تصريحات لـصدى البلد، أن حضانة الطفل ليس لها علاقة بشكل انفصال الزوج عن الزوجة، موضحًا أنه سواء كان الإنفصال بدعوى خلع أو طلاق فللمرأة الحق فى الحصول على محل سكن الزوجية إذا كان أطفالها فى سن الحضانة، هو من سن يوم لـ 15 عاما، وبعد مرور سن الحضانة للطفل، فللزوج الحق فى استعادة شقته إن كانت ملكه مرة أخرى.



وتابع سعيد، أن هناك حالة فى القانون تسمح للزوج بتوفير سكن مؤجر لمطلقته الحاضنة واستبداله بسكن الزوجية الذى يمتلكه، ولكن لا بد أن يكون السكن البديل بنفس حالة السكن الذى يملكه الزوج، موضحًا أنه فى حالة رفض الزوجة لهذا الاقتراح على الزوج عرض الأمر على القاضى ومن ثم سيرسل القاضى لجنة لمعاينة سكن الزوجية واستبداله بسكن مؤجر بنفس الحالة.



وعن أسباب إرتفاع حالات الطلاق والخلع أمام المحاكم، يقول فؤاد الرحيم، المحام بالنقص، أن معظم حالات الخلافات الزوجية التي يصل فيها الزوجين أمام المحاكم، أسبابها مادية.



وأضاف الرحيم أن ضغوط الحياة المادية والنفسيه أصبحت عامل أساسي في إنهاء أي علاقة بين الأزواج، وهو ما يظهر خلال معظم القضايا.