اليوم.. محافظة القاهرة تعقد ملتقى توظيف بمصر الجديدة

أعلن المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة، للمنطقة الشرقية عن تنظيم ملتقى للتوظيف اليوم السبت.





وأوضح صابر في تصريحات صحفية، أن الملتقى سيتم عقده بدار مناسبات الخلفاء الراشدين بشارع الحجاز مصر الجديدة، تحت رعاية محافظة القاهرة والنائب الدكتور مدحت الشريف عضو مجلس النواب عن مصر الجديدة والنزهة.





ومن المقرر أن يشارك في الملتقى 26 جهة وشركة تطلب موظفين من المؤهلات المختلفة في عدد من القطاعات.



