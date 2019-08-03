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تعليم

حلوان تتابع تسجيل رغبات طلاب المرحلة الثانية بـ 8 معامل

السبت 03/أغسطس/2019 - 03:01 ص
صدى البلد
كريم ناصر
تفتح جامعة حلوان أبوابها أمام طلاب الثانوية العامة، اليوم لإبداء رغباتهم في التنسيق الإلكتروني للعام الدراسي الجديد 2019 -2020.

وجهّزت جامعة حلوان 8 معامل للحاسب الآلي مزودة بـ عدد كبير من أجهزة الكمبيوتر، لخدمة طلاب الثانوية العامة تنسيق 2019.

وأعلنت جامعة حلوان أن المعامل التي تم تجهيزها لاستقبال الطلاب هى المعمل المركزى بالجامعة، ومعملان في كلية الهندسة بالمطرية، ومعمل بكلية الهندسة بحلوان، ومعملان في كلية التربية الرياضية بنين، ومعمل كلية التربية الموسيقية، وأيضا معمل بكلية الفنون الجميلة.

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