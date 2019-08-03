محاكمات اليوم.. نظر محاكمة المتهمين بالاستيلاء على مبنى الأمن الوطني.. محاكمة متهمي قضية أنصار بيت المقدس

محاكمات اليوم:

- نظر أولى جلسات محاكمة المتهمين بالاستيلاء على مبنى الأمن الوطني

- محاكمة متهمين اثنين فى قضية اقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر

- محاكمة المتهمين فى قضية «أنصار بيت المقدس»



تشهد ساحات المحاكم اليوم السبت نظر العديد من المحاكمات الهامة على رأسها محاكمة المتهمين فى قضية أنصار بيت المقدس وكذلك المتهمين بالاستيلاء على مبنى الأمن الوطني، وغيرهما من الجلسات الأخرى.



تنظر الدائرة الأولى بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار مصطفى الكومى، اليوم السبت أولى جلسات محاكمة المتهمين بالاستيلاء على مبنى الأمن الوطني.



وكان أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق بإحالة المتهمين في القضية المعروفة باسم (الاستيلاء على مبنى الأمن الوطني ومطافي المرسي، وسجل مدني الساحل، وإدارة تموين الساحل)، والمتهم فيها نصاب و4 مسؤولين بالشهر العقاري إلى الجنايات لاتهام الأول بالاستيلاء والآخرين بتسهيل الاستيلاء على 4000 متر مقام عليهم مبنى الأمن الوطني وإدارة تموين الساحل وسجل مدني الساحل ومطافي المرسي، والتي تقدر قيمتها بـ 170 مليون جنيه.



جاء بتحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، أن المتهمين الأول والثاني والثالث بصفتهم موظفين عموميين الأول باحث أول قانوني وعضو فني بمأمورية الشهر العقاري بالساحل، والثاني باحث أول قانوني بمكتب توثيق المطرية، والثالث موثق بمكتب توثيق المطرية، سهلوا الاستيلاء بغير حق وبنية التملك للمتهم الرابع ع.ع على العقار رقم 1327 كورنيش النيل والمقام على القطعة رقم 149 بشارع الساحل كورنيش النيل والبالغ مساحتها 4000 متر.



وشهد عضو الرقابة الإدارية خلال التحقيقات بتقديم المتهم ع.ع بتاريخ 29 أبريل 2013 الطلب رقم 216 مأمورية شهر عقاري بالساحل وموضوعه تسجيل عريضة تثبت ملكية عن العقارات رقم 12،10,13 شارع عبد الرازق بناحية الساحل بحوض جزيرة بدران والبالغ مساحتها بالترتيب 129م و110م و107 م وبتاريخ 8 سبتمبر 2013 تقدم بالتماس بتعديل الطلب إلاشهار حق إرث للمتوفي رالف جرين سلامون وبيع رضائي لصالحه، وذلك عن العقار رقم 1327 كورنيش النيل المقام على القطعة رقم 149 سابقا بشارع ساحل روض الفرج بحوض الساحل نمرة 1 بناحية جزيرة بدران والبالغ مساحتها 3379م2 وعزز طلبه بعلامات شرعية للورثة وسند الملكية للبائع بالعقد المشهر رقم 4971 لسنة 1947 وشهادة كشف رسمي صادر من مأمورية ضرائب الساحل بمفاد أن العقار مكلف باسم وزارة التجارة من 1991 حتى عام 2012 .



كما أنه قرر بأنه خلال الفترة من 30 أكتوبر حتى 2 ديسمبر 2013 خاطبه المتهم أيمن .ص العضو الفني بمأمورية الشهر العقاري بالساحل بإزالة التناقض بين ما أثبت بالتكليف وبين الطلب المقدم، وبتاريخ 16 ديسمبر 2013 قدم المتهم ع.ع شهادة كشف رسمي مصطنعة بواسطة مجهول مع علمه بذلك واشتراكه معه ومنسوب صدورها زورا لمأمورية ضرائب الساحل و ممهورة بخاتم مقلد على تلك الجهة غرار الصحيح والمزيلة بتوقيعات مزورة منسوبة زورا لموظفي تلك الجهة ومفادها أن العقار مكلف باسم رالف جرين عن الفترة من عام 1991 حتى 2012 وذلك لإزالة التناقض، وأنه بالتواطؤ مع العضو الفني سالف الذكر فأغفل العضو الفني عمدا التحقق من صحة الكشف المصطنع بالمخالفة للمادة 181 من تعليمات الشهر العقاري، كما أغفل عمدا الإطلاع واثبات ما دون بدفتر الممنوعين من التصرف والخاضعين للحراسة من أن رالف جرين وعائلته خاضعين للحراسة منذ عام 1961 وهو الأمر الذي يتعين معه إيقاف إجراءات الشهر، وبالرجوع للجهات المعنية أفاد مسؤولي جهاز تصفية الحراسات بعدم ضم تلك الأرض ضمن الأموال والممتلكات الخاصة للحراسة، وذلك لصدور قرار محافظ القاهرة بالاستيلاء عليها للمحافظة وسداد التعويض المالي لراف جرين بمبلغ 13175 جنيه كما شكلت لجنة لفحص قطعة الأرض وتبين إقامة مبنى أمن الدولة عليها وإدارة تموين الساحل وسجل مدني الساحل ومطافي المرسي.



وأكدت التحريات، بأنه عقب ذلك توجه المتهم ع.ع لمكتب توثيق المطرية وبالتواطؤ مع الموثق المختص تمكن من إتمام إجراءات الشهر والتصديق على قطعة الأرض كما أعقبها تم إدخال قطعة الأرض والمقدر قيمتها بمبلغ 170 مليون جنيه قيمة المتر 50 ألف جنيه بتلك المنطقة بكورنيش النيل في دعوى التفلسية المقامة ضد المتهم ع.ع، وأنه بناء على العقد المشهر، قدمت طلبات لمأمورية ضرائب الساحل لتغيير تكلفة الأرض باسمه بدلا من وزارة التجارة.



شهدت رئيس قسم السجلات بالضرائب العقارية بأن الكشف بالكامل مزور والتوقيع المنسوب إليها مزور أيضا وقدمت الشاهدة الثانية امتثال النشار موظفة بالضرائب العقارية صورة طبق الأصل سجل يقيد فيه طلبات الكشوف الرسمية وتبين إستلام المتهم على عبداللاه الكشوف الرسمية في 30 أكتوبر 2013، وصورة رسمية من سجل قيد طلبات الكشوف الرسمية التي استلمها المتهم، وأن الكشف الرسمي المنسوب صدوره لمأمورية الضرائب لم يتم استخراجه من المأمورية وأنه مزور.



وجاء بالتحريات أنه صدر حكم سابق في قضية أخرى ضد المتهم ع.ع وأخرين بشأن واقعة قيام أمين سر الدائرة 55 إفلاس جنوب القاهرة بإختلاس العقود المقدمة بملف الدعوى (إفلاس) واستبدالها بأخرى مزورة مع تربيح المتهم ع. ع مبلغ 61 ملوين جنيه تقريبا.



وتنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، محاكمة المتهمين في قضية "أنصار بيت المقدس".



تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحي الرويني، وخالد حماد، بسكرتارية معتز مدحت، ووليد رشاد.



كانت النيابة العامة اسندت للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة في حركة حماس "الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان"، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات.



وتنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره، برئاسة المستشار حسن فريد، إعادة محاكمة متهمين اثنين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر".



تعقد الجلسة بعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد ووليد رشاد.



وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين وآخرين تم الحكم عليهم عدة جرائم منها التجمهر، واستعراض القوة، والتخريب، والاتلاف، ومقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح.