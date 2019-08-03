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أخبار العالم

مسئول صيني: مستعدون لتصعيد الحرب التجارية مع أمريكا

السبت 03/أغسطس/2019 - 01:02 ص
صدى البلد
أحمد قاسم
قال سفير الصين الجديد لدى الأمم المتحدة تشانج جون، الجمعة، إن بلاده مستعدة لتصعيد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، في أعقاب إعلان الرئيس دونالد ترامب فرض تعريفات جمركية جديدة على بضائع صينية.

وقال جون "إذا كانت الولايات المتحدة تريد أن تقاتل بلاده بشأن التجارة عندئذ فإننا سنقاتل"، مشيرًا إلى أن بكين مستعدة لاتخاذ إجراءات مضادة إذا فرضت واشنطن رسوما جمركية جديدة.

وأضاف "بالتأكيد نحن سنأخذ الإجراءات المضادة الضرورية أيا كانت لحماية حقنا الأساسي، ونحن نحث أيضا الولايات المتحدة على الرجوع إلى المسار الصحيح في إيجاد الحل الصحيح من خلال الطريق الصحيح".

وتوعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، بفرض رسوم بنسبة 10 في المئة على واردات من الصين بقيمة 300 مليار دولار بدءا من الشهر القادم، مصًعدا بشكل حاد النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم.

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