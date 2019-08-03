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الأوقاف تحذر من جريمة زواج القاصرات

السبت 03/أغسطس/2019 - 02:47 ص
زواج القاصرات - ارشيفيه
زواج القاصرات - ارشيفيه
أ ش أ
حذرت وزارة الأوقاف من جريمة زواج القاصرات بصفة عامة، وذلك بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك وارتباط إجراء كثير من عقود النكاح (الزواج) بالأعياد.

ونبهت الوزارة على جميع الأئمة والعاملين بالأوقاف بعدم السماح بإشهار أي عقد زواج بأي مسجد من المساجد أو ملحقاتها أو دور المناسبات التابعة لها إلا بعد استيفاء البيانات المطلوبة.

وأوضحت الوزارة تلك البيانات وهي موافقة كتابية صريحة من الإدارة التابع لها المسجد على عملية الإشهار بالمسجد، وتسلم صورة طبق الأصل من بطاقة كل من العروسين وصورة من قسيمة الزواج إن كان قد تم إنهاء إجراءاتها مسبقا بمعرفة المأذون الشرعي المعتمد، أو يكون الإشهار بمعرفة المأذون الشرعي للمنطقة بعد التحقق التام من شخصيته.

كما حذرت الوزأرة من المشاركة بقصد أو بدون قصد في جريمة في حق الفتاة يعاقب عليها القانون إضافة إلى ما تحمله من مخالفة شرعية.

وأكدت الوزارة أنها ستتعامل بكل حسم مع أي مخالفة في هذا الشأن أو غيره، ونبهت على مديري المديريات ومديري الإدارات بتعميم ذلك على جميع المساجد وأخذ علم جميع الأئمة والعمال بذلك كتابة.

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