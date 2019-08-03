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ابنك عنيد؟.. استشارى نفسي تكشف عن كيفية التعامل مع الطفل العنيد

السبت 03/أغسطس/2019 - 05:00 ص
أبنك عنيد؟.. أستشارى
أبنك عنيد؟.. أستشارى نفسي تكشف عن كيفية التعامل مع الطفل الع
هاجر هانئ
قالت الدكتورة سالي الشيخ استشاري الطب النفسي والعلاقات الأسرية، إن العناد يعتبر من المشاكل المنتشرة بين الأطفال لدرجة أنه قد لا يخلو بيت من هذا الطفل العنيد.

وأضافت سالى، أن يبدأ العناد لدى الأطفال في التشكل في فترات حياتهم الأولي نتيجة لبعض السلوكيات الخاطئة من الوالدين ويستمر الي مرحلة المراهقة ويمكن أن يصبح العناد جزءا من شخصيتهم، والعناد هو طريقة يعبر بها الطفل عن حريته، ورساله لك مضمونهاأانه يحتاج منك إلي أن تسمعه.

تابعت: تعاملك مع الطفل العنيد بكل هدوء هو الطريقة الصحيحه لتعليم طفلك الانضباط، ولأن الأطفال العنيدين حساسون للغاية، رفع صوتك عليهم لتأديبهم من المحتمل ان يتحول الى رد فعل عكسي كالبكاء والصراخ مثلا.

وأوضحت الشيخ أن عندما يرفض طفلك التعاون او يكرر نفس السلوك السيئ احرص علي أن يكون هدفك تعليم طفلك التعاون وعدم تكرار هذا السلوك، ولابد من متابعة سلوكيات طفلك واحرص علي خلق روتين ايجابي لديهم، مع المتابعه اليوميه تستطيع ان تحول سلوك طفلك السيئ إلي عادة و روتين، وتعلم التفاوض ولا تستسلم ابدأ لمطالب طفلك وفي نفس الوقت لا تشعر طفلك بعدم الاحترام.

قالت استشاري الطب النفسي، أن الأطفال في حاجة إلى الشعور بأن لديهم بعض السيطرة علي حياتهم إلا إذا كان الأمر يتعلق بمسألة صحة وحياة طفلك، فاستخدم حيلة وضع طفلك بين اختيارين لا ثالث لهم يشعر الطفل ببعض الحرية.

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