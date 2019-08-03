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فن

أرنولد شوارزنيجر ينتقد الرئيس الأمريكى ترامب

السبت 03/أغسطس/2019 - 07:01 ص
صدى البلد
نبيل العدوى
قام النجم الأمريكى والحاكم الجمهوري السابق لولاية كاليفورنيا أرنولد شوارزنيجر بتوجيه انتقادات لاذعة للرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

وقال أرنولد شوارزنيجر على هامش حفل عشاء نظمته اليوم "رابطة هوليوود للصحافة الأجنبية" إنه "لا يوجد في جعبتي أشياء جميلة أقولها لترامب"، مشيرا إلى أنه يشعر بعلاقة خاصة مع الحفل المنظم "باعتباري فردا أجنبيا".

وتابع الممثل أن الجميع طالتهم مطالب ترامب بالعودة إلى بلدانهم الأصلية، "لكنني لم أختر العودة إلى موطني الأصلي.

وأضاف النجم الكبير : أنا باق هنا، أعيش هنا، وأصنع الفارق هنا، وهذا ما يجعل الولايات المتحدة عظيمة حقا بالنسبة إلي".

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