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طريقة عمل دجاج مندي بالشعرية

السبت 03/أغسطس/2019 - 04:00 ص
طريقة عمل دجاج مندي
طريقة عمل دجاج مندي بالشعرية
هاجر هانئ
دجاج مندي بالشعرية من الأطباق الرئيسية و الغير تقليدية التى يمكنك إعدادها وتقديمها لأسرتك على مائدة الطعام على طريقة الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف.


مقادير دجاج مندي بالشعرية
دجاجة 
شعرية 
مرقة 
طماطم 
بصل 
ثوم 
زيت 
اعشاب 
ملح 
فلفل 
بهارات 
حبهان 
قرنفل 
قرفة خشب 
كركم 
بودرة تندوري 

طريقة تحضير دجاج مندي بالشعرية
نضرب كل التوابل في الخلاط، مع البصل والطماطم والثوم والكركم وبودرة التندوري، والقرفة، والقرنفل، وتتبل بها الدجاجة وتدخل الفرن.
تحمر الشعرية وتكمل سواها في الفرن أو تسوى بالمرقة مثل الأرز مع المكسرات
وعندما تنضج الدجاجة تقدم مع الشعرية، وتزين بالمكسرات.

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