نشرة الفن.. هالة صدقي تتلقى العزاء في والدتها.. تكريم محمد رمضان في أمريكا.. وممثلة تدعو لإبادة الفلسطينيين





بـ هوت شورت وبليزر.. غادة عادل تبهر متابعيها في أحدث جلسة تصوير نشر المصور الفوتوغرافى خالد فضه عبر حسابه الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورا جديدة للفنانة غادة عادل من أحدث جلسة تصوير خضعت لها. وللمزيد من التفاصيل؛ اضغط هنا



نشر موقع «صدى البلد» الإخباري على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:يارا تحصل على الدرع الذهبي من يوتيوبنشرت الفنانة اللبنانية يارا، صوة لها عبر حسابها الشخصي على تطبيق انستجرام، ظهرت فيها تحمل الدرع الذهبي من موقع الفيديوهات يوتيوب، وعلقت قائلة: «باركولي»، وذلك بعد وصول قناتها الرسمية لأكثر من مليون مشترك.بعد دعوتها لإبادة الفلسطينيين.. الممثلة اللبنانية ترد على أفيخاي أدرعيردت الممثلة اللبنانية سهى قيقانو، على تغريدة أفيخاي أدرعي (الناطق باسم جيش الدفاع الإسرائيلي للإعلام العربي)، والذي كشف فيها عن مهاجمة الفلسطينيين لـ قيقانو، بعد تغريدتها التي دعت فيها لإبادتهم.نورا وإيناس الدغيدي فى عزاء والدة هالة صدقي.. صورشارك، الفنانون محمد رياض، وسميحة أيوب، وفاء عامر، وهشام سليمان رئيس شبكة DMC، أمير شاهين، إيناس الدغيدي، الفنانة المعتزلة نورا، ونبيلة عبيد، والأب بطرس دانيال، في عزاء والدة الفنانة هالة صدقي.عمرو دياب يعزي صديقه حمادة إسماعيل بعد وفاة والدهنشر الهضبة عمرو دياب، تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، قام فيها بمواساة صديقه المنتج حمادة إسماعيل بعد وفاة والده، إذ كتب "دياب" في تغريدته، قائلًا: "خالص عزائي لأخي وصديقي حمادة إسماعيل لوفاة والده رحمه الله وألهم أهله الصبر والسلوان".عمرو عبد الجليل يوثق حسابه على تويترأعلن الفنان عمرو عبد الجليل، عبر حسابه الرسمي على تطبيق انستجرام، عن توثيق حسابه عبر تويتر، إذ شارك صورة من الحساب بعدما أصبح يحتوي على العلامة الزرقاء.جائزة إنيجما.. تكريم محمد رمضان في الولايات المتحدة الأمريكية.. صور وفيديونشر الفنان محمد رمضان مجموعة من الصور والفيديوهات عبر حسابه بموقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" عقب تكريمه من مجلة "enigma" العالمية بأمريكا".