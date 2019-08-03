عاطفيا ومهنيا.. حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 3 - 8 - 2019

تعد توقعات الأبراج من الأمور التى تشغل بال كثيرين، ما يدفعهم إلى قراءتها؛ لمتابعة انعكاساتها على جميع جوانب حياتهم "العاطفية والصحية والمهنية والمالية".



وكشفت خبيرة الأبراج جاكلين عفيفى، عن توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 3 أغسطس ٢٠١٩، على النحو الآتي:



الحمل

مهنيًا: الوضع المضطرب بعض الشيء في العمل يحرّك بعض العداوات والحاسدين ويجعلك مشمئزًّا من بعض التصرّفات.

عاطفيًا: التعبير الصريح والصادق عن حقيقة مشاعرك تجاه الشريك لن يكون نقطة ضعف يستغلها لمصلحته، فهو يفهمك جيدًا.

صحيًا: التوتر الذي تعيش فيه ينعكس سلبًا على وضعك الصحي بعض الوقت ثم تتخلص منه.



الثور

مهنيًا: تبتسم لك الظروف وتهبك أفضل ما لديها من فرص استثنائية للنجاح والتحليق وعقد الصفقات.

عاطفيًا: عليك أن تكون شفافًا جدًا مع الشريك، لأنّ الحقيقة ستظهر عاجلًا أم آجلًا وتضع النقاط على الحروف وتنجلي الأمور.

صحيًا: الصحة تبدأ بالتحسن، كما أن مزاجك في تحسن مطرد هذا اليوم لما تلقى من أمور قد تعجبك.



الجوزاء

مهنيًا: يواجه أحد الزملاء مخطّطاتك ومشاريعك الهادفة إلى تحسين الوضع في المؤسسة التي تعمل فيها، وربما يثير قضية مهنية ويضعها على المحك.

عاطفيًا: تختلف مع الشريك على بعض التفاصيل أو تشتبك معه لسبب أو لآخر، ويطرأ ما يسبب لكما بعض الإشكالات.

صحيًا: تتعافى من أزمة صحية وتعود إلى حياتك بمعنويات عالية وتقرر اتّباع نظام غذائي جديد.



السرطان

مهنيًا: يتيح لك هذا اليوم فرصًا جديدة في العمل تكون مغرية، إلا أنّ ذلك موقت، فاستفد منها جيدًا.

عاطفيًا: تستاء جدًا من بعض القرارات العشوائية التي يتخذها الشريك أو تشعر بعدم الأمان اليوم.

صحيًا: تحاول القيام بكل ما يمكنك للمحافظة على هدوء أعصابك، لكن محاولاتك تمنى بالفشل.



الاسد

مهنيًا: يشير هذا اليوم إلى بعض أجواء البلبلة في حياتك المهنية، فيكون المشهد دقيقًا ويجب عدم الاستهتار به على الإطلاق.

عاطفيًا: راجع ملفاتك وقم بجردة حساب مع الشريك حتى تتمكن من إيجاد فرصة جديدة للعلاقة بينكما.

صحيًا: احم نفسك جيدًا من تشرين الثاني، لئلا تصاب بالزكام أو بنزلة صدرية.



العذراء

مهنيًا: يحمل هذا اليوم أوقاتًا سعيدة وتطورات واعدة مع قمر في برجك متناغم مع عطارد في السرطان، فحاول أن تستغل هذا الوضع.

عاطفيًا: مبادرة مفاجئة ولكن مهمة من الشريك تعيد تصحيح الوضع العاطفي، وتضع العلاقة بينكما على السكة الصحيحة.

صحيًا: لن توفر أي علاج أو وسيلة طبية للتخلص من السمنة التي باتت تزعجك جدًا.



الميزان

مهنيًا: يدعوك هذا اليوم إلى التحفّظ وترقّب بعض التغييرات المفاجئة في العمل والتي تكون في معظمها لمصلحتك.

عاطفيًا: يتجاوب معك الآخرون بعد ما واجهته من الشريك، فتتغير أمور في حياتك كما بعض القناعات ونظرتك تتبدل.

صحيًا: أكثر من الأطعمة الخفيفة والقليلة الدسم، وواظب على الرياضة والحركة.



العقرب

مهنيًا: يتيح لك هذا اليوم فرصًا استثنائية، ويشير الى حدث هائل يحصل، وتتعزّز علاقاتك المهنية.

عاطفيًا: تجد نفسك في موقف صعب بسبب تصرّفات الشريك، وهذا ما يدفعك إلى الحسم سريعًا إنما إيجابًا.

صحيًا: بادر فورًا إلى تنفيذ نصائح الطبيب، وابتعد عن التدخين وكل ما يضر رئتيك ووضعك الصحي.



القوس

مهنيًا: القمر الجديد في الأسد يرمز إلى مغامرات جيدة وأسفار، لكن بتنافره مع أورانوس فقد يوحي بعرقلة وتأخير وبمحاسبة على خطأ سابق.

عاطفيًا: الصراحة تكون عنوان المرحلة المقبلة مع الشريك، وخصوصًا أنه تمادى في تصرفاته الخاطئة.

صحيًا: تسمع خبرًا مفاده أن أحد الأصدقاء تعرض لأزمة قلبية، ما يعكر صفو خاطرك.



الجدي

مهنيًا: يتضامن قسم كبير من الزملاء معك لمواجهة أزمة مع رب العمل، وتتلقى الدعم وتتاح لك فرص لتغيير مجالك المهني.

عاطفيًا: تصرّفات الشريك الأخيرة تشغل بالك كثيرًا، وتوضيح الأمور ينتظر خطوة منك.

صحيًا: تبحث دائمًا عن الجديد ولك اهتمامات متعددة، لهذا يكون من السهل عليك ممارسة أنواع جديدة من الرياضات للتخلص من إحساس الملل والإرهاق.



الدلو

مهنيًا: تطل على يوم أكثر انكماشًا وتقوقعًا يفرض عليك منحى جديدًا ويكشف سرًّا ماضيًا.

عاطفيًا: البحث في ذكريات الماضي لا يؤدّي إلى شيء، ويترك انعكاسات غير ضرورية على العلاقة بالشريك.

صحيًا: ينتابك شعور بالاشمئزاز من كل ما يدور حولك، ويجعلك تعيش في حالة اكتئاب ورغبة في الابتعاد عن الجميع.



الحوت

مهنيًا: الأجواء مناسبة، ولن يستطيع أحد أن يزعجك، ما دام أرباب العمل يساندونك في خطواتك.

عاطفيًا: لا تكن غافلًا عما يواجهه الشريك، وعليك أن تردّ الجميل له، فهو يمر بتحديات كبيرة.

صحيًا: أمامك متسع من الوقت بعد الظهر للقيام بنشاط رياضي يفيد وضعك الصحي.

