حرة ومستقلة..أول تعليق من مادورو على تصريحات ترامب بشأن حصار فنزويلا

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، يوم الجمعة، إنه يرفض بيان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن فرض حصار محتمل على الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية، مضيفا أن بحارها ستبقى "حرة ومستقلة".



وأضاف مادورو، أنه طلب من سفير فنزويلا لدى الأمم المتحدة، صمويل مونكادا، إدانة التهديد "غير القانوني" لمجلس الأمن الدولي.



وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن يوم الخميس الماضي، أن الولايات المتحدة تدرس إمكانية حصار فنزويلا.



وكان ترامب قد بحث مع نظيره البرازيلي جايير بولسونارو على هامش قمة مجموعة العشرين المنعقدة أواخر يونيو الماضي في أوساكا اليابانية، "الإجراءات الهادفة إلى التخلص من الدعم المقدم من دول أخرى لحكومة مادورو بغية التوصل إلى حل ديمقراطي" للأزمة في هذا البلد، حسب ما أفاد المكتب الإعلامي لبولسونارو وقتذاك.