طرح منتجات الصوب الزراعية بأسواق الوادي الجديد

أعلن المهندس عادل عباس رئيس الوحدة المحلية لمركز بلاط بمحافظة الوادي الجديد، عن طرح منتجات الصوب الزراعية بالأسواق وذلك لمواجهة ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة بالمركز.





وأكد عباس أن المركز والوحدات المحلية القروية يوجد به العشرات من الصوب الزراعية المنتجة وسيتم عرض منتجات تلك الصوب بأسواق القرية بأسعار مخفضة بدلا من الاعتماد على المحافظات المجاورة خاصة محافظتي أسيوط والمنيا.





وأوضح عباس، أن المركز نجح في مشروع الصوب الزراعية في المدينة وفي عدة قرى مجاورة من أهمها قرية البرابخ، مرزوق البشندي، وقرية عين عيش، مشيرا إلى أنه سيتم طرح تلك المنتجات بالسوق الأسبوعي بكل قرية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.



