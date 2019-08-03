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محافظات

طرح منتجات الصوب الزراعية بأسواق الوادي الجديد

السبت 03/أغسطس/2019 - 04:41 ص
طرح منتجات الصوب
طرح منتجات الصوب الزراعية بأسواق الوادي الجديد
منصور ابوالعلمين
أعلن المهندس عادل عباس رئيس الوحدة المحلية لمركز بلاط بمحافظة الوادي الجديد، عن طرح منتجات الصوب الزراعية بالأسواق وذلك لمواجهة ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة بالمركز.

وأكد عباس أن المركز والوحدات المحلية القروية يوجد به العشرات من الصوب الزراعية المنتجة وسيتم عرض منتجات تلك الصوب بأسواق القرية بأسعار مخفضة بدلا من الاعتماد على المحافظات المجاورة خاصة محافظتي أسيوط والمنيا.

وأوضح عباس، أن المركز نجح في مشروع الصوب الزراعية في المدينة وفي عدة قرى مجاورة من أهمها قرية البرابخ، مرزوق البشندي، وقرية عين عيش، مشيرا إلى أنه سيتم طرح تلك المنتجات بالسوق الأسبوعي بكل قرية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.

يأتي ذلك ضمن المبادرة التي تبناها اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم, من أجل تخفيف العبء علي المواطنين وتوفير الخضر بأسعار مخفضة وفي متناول الجميع.

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