التوصل إلى اتفاق نهائي بين فرقاء السودان على الوثيقة الدستورية

أعلن الوسيط الأممي الأفريقي إلى السودان، اليوم السبت، أن المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير اتفقا بشكل كامل على مشروع الدستور.



واتفق الطرفان على التوقيع النهائي للإعلان الدستوري يوم الأحد المقبل.



كان التلفزيون السوداني قد أعلن، الخميس، انقضاء جولتين من المفاوضات بين المجلس الانتقالي وقوى الحرية حول الوثيقة الدستورية.



واستأنف المجلس الانتقالي وقادة الاحتجاج، مساء الخميس، التفاوض لحل مسائل متعلقة بتشكيل حكومة مدنية في المرحلة الانتقالية، فيما تظاهر الآلاف في أرجاء السودان تنديدًا بمقتل ستة هذا الأسبوع، بينهم أربعة طلاب.



وكان المجلس العسكري الانتقالي قد حمل معلمين اثنين من اتحاد المهنيين، مسؤولية ما وقع.



من جهته، قال القيادي بقوى الحرية والتغيير، إبراهيم الأمين، إن "المجلس العسكري اتخذ خطوات صحيحة، ولا نريد أن تتكرر الأحداث التي أودت بحياة عدد من أبنائنا".