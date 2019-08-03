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قافلة طبية للكشف على 3 آلاف مريض بقرى مركز أشمون بالمنوفية

السبت 03/أغسطس/2019 - 04:42 ص
قافلة طبية - ارشيفيه
قافلة طبية - ارشيفيه
محمد امين
نظم مجلس مدينة اشمون قافلة طبية تضم 12 عيادة فى جميع التخصصات بالإضافة إلى معمل التحاليل وغرف الأشعة جميعها بالمجان بمدرسة أبو عوالى الإعدادية. 

وتستهدف القافلة الكشف على حوالى 3 ألاف متردد وإجراء العمليات والفحوصات الإضافية اللازمة بالمجان .

بدأت المبادرة بمدرسة أبو عوالى وتستهدف قرية أبو عوالى وجريس والقري المجاورة من الساعة 8 صباحا وحتى 5عصرا الكشف وصرف العلاج بالمجان، وبصورة البطاقة أو بشهادة الميلاد، وتشمل تخصصات الباطنة، الرمد، الجلدية، الأنف والاذن والحنجرة، العظام، الجراحة، الأطفال، النساء والتوليد، وأشعة السونار، ومعمل تحاليل (المختبر).

كما يتم عمل تحويلات للحالات التى تحتاج إلى عمليات بعد القافلة وستكون العمليات بالمجان.

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