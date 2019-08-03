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أخبار العالم

كوريا الشمالية تجري تجربة صاروخية جديدة

السبت 03/أغسطس/2019 - 02:06 ص
كيم جونج أون
كيم جونج أون
أحمد قاسم
ذكرت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، السبت، أن زعيم البلاد كيم جونغ أون أشرف اليوم مجددا على اختبار ما وصفته بأنه "نظام صاروخي جديد موجه متعدد الإطلاق".

وجاء ذلك بعد أيام من اختبار كوريا الشمالية للنظام الصاروخي الجديد للمرة الأولى يوم الأربعاء.

وقال جيش كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت على الأقل صاروخين قصيري المدى قبل الفجر.

وطارت كلتا المقذوفتين حوالي 220 كيلومترا على ارتفاع حوالي 25 كيلومترا بسرعة قصوى بلغت 6.9 ماخ، وفقا لهيئة الأركان المشتركة.

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