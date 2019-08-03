دنيا بطمة بالزي الوطنى في الصحراء المغربية

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الإجتماعى صورا للفنانة المغربية دنيا بطمة، بإطلالة جديدة ومختلفة تمامًا.



والتقطت هذه الصور لـ دنيا بطمة أثناء إحيائها حفلًا بدعوة من “جمعية مهرجان كلميم” في اطار الدورة التاسعة من "مهرجان أسبوع الجمل" الذي أقيم في الصحراء المغربية.



وبدت فيها وهي ترتدي الزي الخاص بتلك المنطقة او الملحفة المغربية التي تشبه العباءة الواسعة مع غطاء للرأس باللون والنقشات نفسها.



كانت المطربة المغربية الشابة دنيا بطمة، قد طرحت مؤخرا أغنية وطنية مغربية جديدة تحت عنوان "الداخلة"، بمناسبة الذكرى الـ 20 لجلوس الملك محمد السادس على العرش.



العمل تم طرحه على القناة الرسمية لمدير أعمالها وزوجها، محمد الترك، على منصة الفيديوهات الشهيرة يوتيوب.



واختارت صاحبة الوسامين، الإحتفاء بهذه المناسبة، من خلال تقديمها لأغنية عن جوهرة الجنوب "الداخلة"، حملت نفس اسم المدينة "الداخلة".



وسجّلت بطمة أغنيتها الجديدة بعد زيارة قامت بها إلى ضريح الملك المغفور له الملك محمد الخامس، تخليدًا لذكرى وفاته التي صادفت يوم 16 مايو الماضي، بأحد استوديوهات مدينة الرباط.

