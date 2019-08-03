نصيحة الأبراج لمواليد 3 أغسطس

لا يخطو كثيرون منّا أو يبدأون يومهم قبل معرفة حظهم على الجانب الصحي والعاطفي والمهني، لذا قدمت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عبر صفحتها على "فيسبوك"، أبرز النصائح لمواليد هذا اليوم 3 أغسطس، وفقًا لعلم الأرقام.
وقالت خبيرة الأبراج: "إذا كنت من مواليد 3 أغسطس، فإن ذلك يعني أنك طموح وتتعلق بجذورك، وتتمسك بالقيم والمبادئ، كما أن لديك قوة ونشاطا وحيوية، لكنك قلق وتسيطر عليك انفعالات قوية".
ونصحت خبيرة الأبراج، مواليد 3 أغسطس، بأن هذا العام يحمل لك تغييرا إيجابيا وانتقالا لمكانة أفضل، وقد تغير مكان إقامتك أو عملك أو اسلوب حياتك! فقط عليك أن تحافظ على استقلاليتك وأن تسيطر على عواطفك وانفعالاتك.
وقالت خبيرة الأبراج: "إذا كنت من مواليد 3 أغسطس، فإن ذلك يعني أنك طموح وتتعلق بجذورك، وتتمسك بالقيم والمبادئ، كما أن لديك قوة ونشاطا وحيوية، لكنك قلق وتسيطر عليك انفعالات قوية".
ونصحت خبيرة الأبراج، مواليد 3 أغسطس، بأن هذا العام يحمل لك تغييرا إيجابيا وانتقالا لمكانة أفضل، وقد تغير مكان إقامتك أو عملك أو اسلوب حياتك! فقط عليك أن تحافظ على استقلاليتك وأن تسيطر على عواطفك وانفعالاتك.