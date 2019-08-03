تزيد الوزن وتسبب الربو ..أضرار تناول الفواكه المجففة

الفواكه المجففة من الحلويات الشهية التي يقبل على تناولها العديد من الأشخاص نظرا لمذاقها اللذيذ، ولكن على الرغم من الفواكه المجففة تحتوي على الكثير من الفوائد إلا أن لها بعض الأضرار..



أوضح الدكتور محسن النادي، استشارى الطب البديل، عن بعض أضرار الفواكة المجففة التى تجعلك تحرص عند تناولها، وتتمثل فى..



- تزيد مشاكل الجهاز التنفسي، وخاصة لدى الأشخاص الذين يعانون من أزمات وعسر مزمن في التنفس.

- تتسبب في زيادة حدة مشاكل الربو، وبالأخص الفواكه التي يتم تجفيفها عن طريق ثاني أكسيد الكربون.

- غنية بالسعرات الحرارية التى تزيد من الوزن.

-تجنب تناول الفواكه المجففة التي يتمّ تغطيتها بالسكر، لأنها تزيد من فرص الإصابة بمرض السكر.