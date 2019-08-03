طريقة عمل تيراميسو مانجو

تيراميسو مانجو من الحلويات الغربية اللذيذة والسهل تحضيرها فى المنزل على طريقة الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا.



مقادير تيراميسو مانجو

ليدي فينجر

زبدة مذوبة

مانجو جبنة كريمي

قهوة سريعة الذوبان

عصير مانجو

سكر بودرة

قرفة

بودرة كريمة مخفوقة

حليب محلى مكثف



طريقة تحضير تيراميسو مانجو

* تخلط الزبدة مع القرفة وعصير المانجو والقهوة سريعة الذوبان

* يغمس الليدي فينجر في الزبدة

* في وعاء التقديم يوضع الليدي فينجر

* ثم الكريمة وقطع من المانجو

* وتعاد الطبقات مرة أخرى

* وتترك لتبرد في الثلاجة

* وتقدم باردة