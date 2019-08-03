شاهد .. 45 صورة من مقبرة توتو الأثرية بسوهاج قبل تقطيعها ونقلها للقاهرة

ينشر موقع صدي البلد 45 صورة من مقبرة توتو التي أعلنت وزارة الأثار إكتشافها في منطقة الديابات بسوهاج 5 أبريل الماضي،وتقوم حاليا بتقطيعها إلي أجزاء لنقلها إلي متحف العاصمة الإدارية الجديدة بالقاهرة وإعادة تركيبها.





والمقبرة التي زارتها كاميرا موقع صدي البلد من قبل، توجد في منطقة الديابات بمدينة أخميم عبارة عن مقبرة مزدوجة من العصر البطلمي لشخص يدعي "توتو" وزوجته "تا شريت إيزيس"،والتي كانت تشغل منصب عازفة الصلاصل (الشخشيخة) الخاصة بالآلهة حتحور،بالاضافة الي بقايا آدمية و مجموعة من دفنات لطيور وحيوانات





كما تم العثور علي مكان هذه المقبرة ومدخلها اثناء عملية القبض علي أحد العصابات اثناء محاولتها الحفر خلسة في المنطقة الواقعة خارج التل الأثري بمنطقة الديابات. وفور انتهاء شرطة السياحة والآثار من التحقيقات تسلمت وزارة الآثار الموقع.





وتمت أعمال التنقيب الأثري والعلمي عن طريق بعثة اثرية مصرية برئاسة د. مصطفي وزيري الأمين العام بالمجلس الاعلي للاثار، وأسفرت أعمال الحفائر العثور علي باقي اجزاء المقبرة بداخلها بقايا آدمية ومجموعة من دفنات الطيور والحيوانات.





والمقبرة كما أعلنت وزارة الأثار حينها في حالة جيدة من الحفظ،وتتميز بجمال نقوشها وألوانها الزاهية،حيث صور على جانبي مدخلها مشهدان يصوران للاله انوبيس يستقبل توتو مرة، و تا شريت إيزيس مرة اخري، بالإضافة إلى منظر المحاكمة امام الاله اوزوريس وخلفه الابنتين إيزيس

ونفتيس.

كما تحمل النقوش ايضًا اسماء لبعض أفراد عائلة صاحبي المقبرة، ومنها اسماء كل من والدها ووالدتها، ووالد و والدة زوجها،وتتكون المقبرة من غرفتين زين مدخل الغرفة الثانية بالكورنيش المصري عليه قرص الشمس المجنح، اما العتب فزين بقرص شمس اخر مكتوب على جانبية لقب حورس سيد السماء.

وأثناء أعمال الحفر الأثري عثرت البعثة على تابوتين من الحجر الجيري بداخلهما دفنات آدمية، بالاضافة إلى مجموعة من دفنات الطيور

والحيوانات المحنطة مما يشير إلى أن المقبرة قد اعيد استخدامها في عصور لاحقة كجبانة للحيوانات والطيور،ومن أهم دفنات الحيوانات التي عثر عليها هي النسر والصقر وأبو منجل و من الحيوانات الكلب والقطط والقوارض (الفئران).