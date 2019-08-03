غدا.. انتخاب هيئة مكتب الغرفة التجارية بالدقهلية

تعقد جلسة إجرائية لإنتخاب هيئة مكتب الغرفة التجارية بالدقهلية غدا الاحد حيث يترأس الجلسة أكبر الأعضاء سنا وسيكون أول قرار فتح باب الترشيح على منصب رئيس الغرفة.



وتجرى خلال الاجتماع عملية اختيار رئيس الغرفة الجديد بالانتخاب أو بالتزكية وبعدها يتسلم الرئيس الجديد منصبه ويستكمل انتخابات باقي أعضاء هيئة المكتب وهم نائبان وأمين صندوق وامين صندوق مساعد وسكرتير.



وكانت الانتخابات قد اجريت فى الخامس عشر من يونيو الماضى والتى اسفرت عن انتخاب نصف المجلس وعددهم ٨ أعضاء وهم المهندس أحمد رعب رئيس مجلس إدارة الغرفة السابقومدحت الفيومي وسامي سلطانوثروت فتح الباب وإبراهيم يحيى أبو الفتوح والسيد حمد التهامي ووليد فرعون وحاتم المير.



كما أصدر المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة قرارا بتعيين 8 أعضاء جدد في الغرفة التجارية بالدقهلية وهم " محمد فوزى محمد عطية وحسن السعيد عبد العزيز القلینی، ووليد جابر إبراهيم محمد، وأحمد عبد الحميد المرسي بنه، ومحمد ممدوح على يوسف، وأحمد عطية إسماعيل شرعان وعبد الفتاح عبد الحي محمد مصطفى، ومحمد عبد ربه عبد الغنى أحمد".