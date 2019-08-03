هالة صدقى تنهار في عزاء والدتها وتمنع التصوير

تلقت الفنانة هالة صدقى عزاء والدتها مساء الجمعة داخل كنيسة المرعشلى بمنطقة الزمالك وقام أحد المقربين منها بالحديث مع المصورين وإعلامهم بأن التصوير ممنوع داخل العزاء، ولكن يمكنهم فقط التواجد بالمحيط، وقد انهارت بالبكاء على والدتها خاصة وانها رحلت بعيدة عنها حيث كانت فى الساحل الشمالى.



وتوفيت والدة الفنانة هالة صدقى بعد صراع مع المرض، حيث كانت تعاني من وعكة صحية، بمنزلها فى مدينة السادس من أكتوبر حيث وتلقت هالة الخبر أثناء تواجدها فى منطقة الساحل الشمالى بالإسكندرية.



حضر عزاء والدة الفنانة هالة صدقى عدد كبير من نجوم الفن وعلى رأسهم الهام شاهين، ليلى علوى، خالد زكى، نرمين الفقى، وغيرهم.



تخرجت هالة صدقي في كلية الآداب جامعة القاهرة، ثم قررت التوجه إلى التمثيل واحترافه بعد أن اكتشفها المخرج الكبير نور الدمرداش، ظهرت كوجه جديد في مسلسل "لا يا ابنتي العزيزة" مع الفنان الكبير عبدالمنعم مدبولي وهدى سلطان ومن إخراج نور الدمرداش عام 1979.