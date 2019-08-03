استرداد أراضي أملاك الدولة بجنوب الأقصر

أعلن العميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت جنوب الأقصر، أنه بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية شنت الوحدة المحلية بحملة إزالات مكبرة استهدف المتعدين على أراضي أملاك الدولة.





واشار الى ان هذه الحملة أسفرت عن استرداد 3160 مترا مربعا مبانى و3 أفدنة زراعية و270 مترا تابعة للصرف و500 متر مربع تابعة للري وذلك فى قرى الرزيقات والمحاميد والرياينة وقرية السلام بارمنت الحيط.



