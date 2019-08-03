ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استرداد أراضي أملاك الدولة بجنوب الأقصر

السبت 03/أغسطس/2019 - 04:40 ص
استرداد اراضي املاك
استرداد اراضي املاك الدولة
شمس يونس
أعلن العميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت جنوب الأقصر، أنه بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية شنت الوحدة المحلية بحملة إزالات مكبرة استهدف المتعدين على أراضي أملاك الدولة.

واشار الى ان هذه الحملة أسفرت عن استرداد 3160 مترا مربعا مبانى و3 أفدنة زراعية و270 مترا تابعة للصرف و500 متر مربع تابعة للري وذلك فى قرى الرزيقات والمحاميد والرياينة وقرية السلام بارمنت الحيط.

وأوضح عاشور أن حملات الإزالات لن تتوقف حتى يتم الانتهاء من إزالة جميع حالات التعدى على الأراضى المملوكة للدولة والتعامل مع كافة حالات التعدى بكل حسم.

ترشيحاتنا

نبيلة عبيد تقدم واجب العزاء في والدة هالة صدقي.. فيديو

بطل في معركة البناء.. برلماني يطالب بدعم كل مواطن بـ50% من قيمة سعر اللحوم

عادل إمام معلقا.. مباراة نارية بين حسين فهمي ويسرا وليلى علوي.. فيديو

بـ هوت شورت وبليزر.. غادة عادل تبهر متابعيها في أحدث جلسة تصوير

داخل سيارتها.. رضوى الشربيني تبرز أنوثتها.. شاهد

نشرة الأخبار.. إجازة العيد 5 أيام.. بلاغ للنائب العام ضد أحمد حسن وزينب.. أسرار لا تنتهي عن بناء الهرم الأكبر

داخل سيارتها.. رضوى الشربيني تبرز أنوثتها.. شاهد

من غير بطانة.. رانيا يوسف تفاجئ جمهورها بإطلالة جريئة.. صور

بـ هوت شورت وبليزر.. غادة عادل تبهر متابعيها في أحدث جلسة تصوير

جوجل يحتفل بميلاد مديحة كامل.. ماتت صائمة وأوصت بألا يلمس جسدها أحد.. فيديو نادر

عادل إمام معلقا.. مباراة نارية بين حسين فهمي ويسرا وليلى علوي.. فيديو

طبيب عالمي يكشف عن معجزة تعالج السكر.. وجامعة متخصصة في مصر قريبا.. فيديو

اخبار نادي الزمالك اليوم الجمعة 2-8-2019

نشرة الأخبار.. إجازة العيد 5 أيام.. بلاغ للنائب العام ضد أحمد حسن وزينب.. أسرار لا تنتهي عن بناء الهرم الأكبر

حاولت الانتحار.. والد المتهمة بقتل طفلي زوجها بـ البحيرة يكشف مفاجآت جديدة.. فيديو و صور

رسميا.. إيقاف الأسطورة ميسي 3 أشهر دوليا.. وتغريمه 50 ألف دولار

مكياج صاخب وبنطلون مقطع.. بوسي تتألق في الساحل الشمالي

موجز الرياضة.. مدرب فريق تركي آل الشيخ.. حقيقة انضمام عاشور لـ الزمالك.. نجمات الفراعنة يتأهلن إلى كأس العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكياج صاخب وبنطلون مقطع.. بوسي تتألق في الساحل الشمالي

بـ هوت شورت وبليزر.. غادة عادل تبهر متابعيها في أحدث جلسة تصوير

من غير بطانة.. رانيا يوسف تفاجئ جمهورها بإطلالة جريئة.. صور