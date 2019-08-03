ترامب يعلن عن اتفاق مع الاتحاد الأوروبي لتصدير اللحوم لأوروبا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق جديد مع الاتحاد الأوروبي لتصدير لحوم الأبقار الأمريكية في مسعى وصف بأنه يستهدف تهدئة الخلافات مع الكتلة الأوروبية.

جاء ذلك في احتفال بالبيت الأبيض بحضور كل من الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتيزر ونظيره من الاتحاد الأوروبي، وكان قد تم التوصل مبدئيا إلى هذا الاتفاق في شهر يونيو ووافقت عليه الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي في يوليو الماضي لكنه أصبح اليوم رسميا.