ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد.. فرحة عارمة بشوارع السودان بعد الاتفاق على الوثيقة الدستورية

السبت 03/أغسطس/2019 - 04:44 ص
الاتفاق يعتبر محطة
الاتفاق يعتبر محطة هامة في تاريخ السودان
أحمد قاسم
عمت الأفراح والاحتفالات العاصمة السودانية الخرطوم ومدن أخرى في البلاد عقب الإعلان عن التوصل إلى اتفاق كامل بشأن الوثيقة الدستورية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطات مصور لمئات من السودانيين في الخرطوم للتعبير عن فرحتهم الكبرى بهذا الاتفاق الذي طال انتظاره، والذي من المتوقع أن يكون بداية صفحة جديدة في تاريخ البلاد، بعد سقوط النظام السابق.

وأطلق المواطنون عبارات وأهازيج تعلن عن تأييدهم للاتفاق الذي جرى التوصل إليه بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي، ومطالبين بالمزيد من التقدم بشأن ما جرى توقيع عليه بشأن جميع نقاط الخلاف مثل نسبة المجلس التشريعي وضم قوات الدعم السريع إلى المؤسسة العسكرية.





ترشيحاتنا

توفيق عكاشة يعلن موعد إجراء انتخابات المحليات.. فيديو

نشرة الأخبار.. إجازة العيد 5 أيام.. بلاغ للنائب العام ضد أحمد حسن وزينب.. أسرار لا تنتهي عن بناء الهرم الأكبر

صحيفة ماركا: الثورة السعودية في ألميريا تستهدف الصعود إلى الدوري الإسباني

اخبار نادي الزمالك اليوم الجمعة 2-8-2019

شاهد.. شيرين رضا تنشر صورة نادرة لها من مرحلة الشباب

محام: يحق للزوج توفير سكن مؤجر لـ مطلقته الحاضنة مقابل حصوله على شقته

داخل سيارتها.. رضوى الشربيني تبرز أنوثتها.. شاهد

من غير بطانة.. رانيا يوسف تفاجئ جمهورها بإطلالة جريئة.. صور

بـ هوت شورت وبليزر.. غادة عادل تبهر متابعيها في أحدث جلسة تصوير

جوجل يحتفل بميلاد مديحة كامل.. ماتت صائمة وأوصت بألا يلمس جسدها أحد.. فيديو نادر

عادل إمام معلقا.. مباراة نارية بين حسين فهمي ويسرا وليلى علوي.. فيديو

طبيب عالمي يكشف عن معجزة تعالج السكر.. وجامعة متخصصة في مصر قريبا.. فيديو

اخبار نادي الزمالك اليوم الجمعة 2-8-2019

نشرة الأخبار.. إجازة العيد 5 أيام.. بلاغ للنائب العام ضد أحمد حسن وزينب.. أسرار لا تنتهي عن بناء الهرم الأكبر

حاولت الانتحار.. والد المتهمة بقتل طفلي زوجها بـ البحيرة يكشف مفاجآت جديدة.. فيديو و صور

رسميا.. إيقاف الأسطورة ميسي 3 أشهر دوليا.. وتغريمه 50 ألف دولار

مكياج صاخب وبنطلون مقطع.. بوسي تتألق في الساحل الشمالي

موجز الرياضة.. مدرب فريق تركي آل الشيخ.. حقيقة انضمام عاشور لـ الزمالك.. نجمات الفراعنة يتأهلن إلى كأس العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكياج صاخب وبنطلون مقطع.. بوسي تتألق في الساحل الشمالي

بـ هوت شورت وبليزر.. غادة عادل تبهر متابعيها في أحدث جلسة تصوير

من غير بطانة.. رانيا يوسف تفاجئ جمهورها بإطلالة جريئة.. صور