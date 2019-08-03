ضبط أدوية بشرية منتهية الصلاحية معروضة للبيع بمستشفى خاص بالبحيرة..صور

تمكنت إدارة التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة بالبحيرة بمشاركة الإدارة التموينية بكوم حمادة من ضبط كميات كبيرة من الادوية البشرية المنتهية الصلاحية وأدوية مخدرة داخل صيدلية بأحد المستشفيات الخاصة بالمدينة.



وكانت حملة تفتيشية مكبرة من ادارة التفتيش الصيدلى بمديرية الصحة بالبحيرة برئاسة الدكتور جيهان موسى بالتنسيق مع الادارة التموينية بكوم حماده بإشراف المحاسب احمد هندى ق داهمت إحدى المستشفيات الخاصة بوسط مدينة كوم حماده للرقابة على عمليات بيع الادوية البشرية والتأكد من مدى صلاحيتها حرصا على سلامة المواطنين.



وأسفرت الحملة من ضبط كميات كبيرة من أدوية بشرية المنتهية الصلاحية معروضة للبيع وكميات كبيره من الأدوية المجانية تباع صيدلية المستشفى بالإضافة الى ضبط أدوية مخدرة .



كما تمكنت الحملة المشكلة للمرور على المنشآت الصحية بتوجيهات اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة من ضبط صيدلية بقرية "بيبان "بها أدوية منتهية الصلاحية معروضة للبيع ,, تم التحفظ علي جميع الأدوية المضبوطة لحين صدور قرار من وكيل النائب العامة بشأنها ..وتحرر المحضران اللازمان للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



وجاءت الحملة تحت إشراف الدكتور يسرى بيومى وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحيرة والمهندس كمال راشد وكيل وزارة التموين وبمشاركة مجموع من الاطباء الصيدليين بادارة التفتيش على الصيدليات وكلا من محمد القشيط ،وعلام علي علام ،و وليد جعفر بالإدارة التموينية بكوم حماده