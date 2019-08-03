نشرة الفن.. هالة صدقى تنهار فى عزاء والدتها.. وأصالة توجه رسالة لصديقتها الخائنة

نشر موقع «صدى البلد» الإخباري على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:تلقت الفنانة هالة صدقى عزاء والدتها مساء الجمعة داخل كنيسة المرعشلى بمنطقة الزمالك وقام أحد المقربين منها بالحديث مع المصورين وإعلامهم بأن التصوير ممنوع داخل العزاء، ولكن يمكنهم فقط التواجد بالمحيط، وقد انهارت بالبكاء على والدتها خاصة وانها رحلت بعيدة عنها حيث كانت فى الساحل الشمالى.غيب الموت مؤخرا، الفنان عبد الرازق فوزى، والذى يعد من أشهر من عمل فى المعارك بالسينما المصرية عن عمره يناهز 82 عاما.أعلن الروائي إيمان يحيى، عبر صفحته على "فيسبوك" عن وصوله إلى قصة زواج وحب ومأساة غير معروفة عن المخرج المصري الراحل، يوسف شاهين، وقد تم نقلها ونشرها فى عدد من المواقع العربية.حرص محرك البحث "جوجل"، على الإحتفال بالذكرى الـ 73 لميلاد الفنانة الراحلة مديحة كامل، والتى قدمت العديد من الأدوار المميزة عبر رحلة طويلة.نشرت الفنانة أصالة صورة لها عبر صفحتها بموقع انستجرام مصحوبة بتعليق مثير، وقال : إنّ حدسي غالبًا لايخون الواقع ولايخالفه ، ومثلي كثر ، لقد عرفت مسبقًا بأنّها ليست صديقه ، فكيف لها أن تصون ودّي ؟ وهي الّتي لاتعرف كيف ...وجهت الفنانة داليا مصطفى الشكر للمصمم ايمن لحموني على فستان زفافها الذي ارتدته بمسلسل قمر هادى والذى عرض بموسم دراما رمضان الماضى.