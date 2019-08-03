نشرة الفن.. هالة صدقى تنهار فى عزاء والدتها.. وأصالة توجه رسالة لصديقتها الخائنة

نشر موقع «صدى البلد» الإخباري على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة فى قسم الفن، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالى:
هالة صدقى تنهار في عزاء والدتها وتمنع التصوير
تلقت الفنانة هالة صدقى عزاء والدتها مساء الجمعة داخل كنيسة المرعشلى بمنطقة الزمالك وقام أحد المقربين منها بالحديث مع المصورين وإعلامهم بأن التصوير ممنوع داخل العزاء، ولكن يمكنهم فقط التواجد بالمحيط، وقد انهارت بالبكاء على والدتها خاصة وانها رحلت بعيدة عنها حيث كانت فى الساحل الشمالى.
وفاة أشهر دوبلير في السينما المصرية عبد الرازق فوزي
غيب الموت مؤخرا، الفنان عبد الرازق فوزى، والذى يعد من أشهر من عمل فى المعارك بالسينما المصرية عن عمره يناهز 82 عاما.
اسكندرية كمان وكمان.. روائي يكشف عن زواج يوسف شاهين من راقصة روسية
أعلن الروائي إيمان يحيى، عبر صفحته على "فيسبوك" عن وصوله إلى قصة زواج وحب ومأساة غير معروفة عن المخرج المصري الراحل، يوسف شاهين، وقد تم نقلها ونشرها فى عدد من المواقع العربية.
جوجل يحتفل بذكرى الفنانة مديحة كامل
حرص محرك البحث "جوجل"، على الإحتفال بالذكرى الـ 73 لميلاد الفنانة الراحلة مديحة كامل، والتى قدمت العديد من الأدوار المميزة عبر رحلة طويلة.
لقد عرفت مسبقًا بأنّها ليست صديقة.. أصالة توجه رسالة للخائنة
نشرت الفنانة أصالة صورة لها عبر صفحتها بموقع انستجرام مصحوبة بتعليق مثير، وقال : إنّ حدسي غالبًا لايخون الواقع ولايخالفه ، ومثلي كثر ، لقد عرفت مسبقًا بأنّها ليست صديقه ، فكيف لها أن تصون ودّي ؟ وهي الّتي لاتعرف كيف ...
سر ارتداء داليا مصطفى فستان زفاف جديد
وجهت الفنانة داليا مصطفى الشكر للمصمم ايمن لحموني على فستان زفافها الذي ارتدته بمسلسل قمر هادى والذى عرض بموسم دراما رمضان الماضى.
هالة صدقى تنهار في عزاء والدتها وتمنع التصوير
تلقت الفنانة هالة صدقى عزاء والدتها مساء الجمعة داخل كنيسة المرعشلى بمنطقة الزمالك وقام أحد المقربين منها بالحديث مع المصورين وإعلامهم بأن التصوير ممنوع داخل العزاء، ولكن يمكنهم فقط التواجد بالمحيط، وقد انهارت بالبكاء على والدتها خاصة وانها رحلت بعيدة عنها حيث كانت فى الساحل الشمالى.
وفاة أشهر دوبلير في السينما المصرية عبد الرازق فوزي
غيب الموت مؤخرا، الفنان عبد الرازق فوزى، والذى يعد من أشهر من عمل فى المعارك بالسينما المصرية عن عمره يناهز 82 عاما.
اسكندرية كمان وكمان.. روائي يكشف عن زواج يوسف شاهين من راقصة روسية
أعلن الروائي إيمان يحيى، عبر صفحته على "فيسبوك" عن وصوله إلى قصة زواج وحب ومأساة غير معروفة عن المخرج المصري الراحل، يوسف شاهين، وقد تم نقلها ونشرها فى عدد من المواقع العربية.
جوجل يحتفل بذكرى الفنانة مديحة كامل
حرص محرك البحث "جوجل"، على الإحتفال بالذكرى الـ 73 لميلاد الفنانة الراحلة مديحة كامل، والتى قدمت العديد من الأدوار المميزة عبر رحلة طويلة.
لقد عرفت مسبقًا بأنّها ليست صديقة.. أصالة توجه رسالة للخائنة
نشرت الفنانة أصالة صورة لها عبر صفحتها بموقع انستجرام مصحوبة بتعليق مثير، وقال : إنّ حدسي غالبًا لايخون الواقع ولايخالفه ، ومثلي كثر ، لقد عرفت مسبقًا بأنّها ليست صديقه ، فكيف لها أن تصون ودّي ؟ وهي الّتي لاتعرف كيف ...
سر ارتداء داليا مصطفى فستان زفاف جديد
وجهت الفنانة داليا مصطفى الشكر للمصمم ايمن لحموني على فستان زفافها الذي ارتدته بمسلسل قمر هادى والذى عرض بموسم دراما رمضان الماضى.