الإنتاج الحربي يعود للقاهرة بعد ختام معسكره بشرم الشيخ..اليوم

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإنتاج الحربى بقيادة المدير الفني مختار مختار، معسكره بشرم الشيخ، والذى بدأ منذ 20 يوليو الماضى استعدادًا للموسم الجديد، ومن المقرر عودة الفريق اليوم السبت إلى القاهرة .



ورحل عن صفوف الإنتاج الحربى أحمد رؤوف وحمادة ناصر وعبد الرحمن فاروق وكابونجا، فيما انتهت إعارة محمد حسين عضل وإيهاب سمير، وتمسك الجهاز الفنى باستمرار أحمد دويدار مدافع الفريق، وتعاقد الإنتاج الحربى مع إبراهيم عبد الخالق لاعب خط وسط الإسماعيلى، ومامادو أنياس مهاجم منتخب موريتانيا، والنيجيري برايت سلاس، وباسم مرسى على سبيل الإعارة من الزمالك.



وأنهى الإنتاج الحربى الموسم محتلا المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 38 نقطة، بعدما لعب 34 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكه 44 هدفا.