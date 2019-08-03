بعد ذراع سنوسرت.. مصريون وصينيون شوهوا الآثار بالحب وأشياء أخرى.. صور

رغم الجهود التي تبذلها وزارة الآثار في حماية المواقع والمتاحف المختلفة عبر نشر الوعي الأثري بين الناس بالفعاليات المختلفة، لكن ما زال هناك زوار مصريين مصرين علي تشويه الآثار رغم تجريم القانون لذلك.





ما سبق كان مقدمة ضرورية بعد الواقعة الأخيرة التي شهدها المتحف المصري بالتحرير، وذلك بقيام أحد الزوار المصريين بمحاولة لحفر اسمه علي ذراع تمثال سنوسرت الثالث،وذلك بالخدش مستخدما آلة حادة.





المفاجأة المثيرة أن من روج لصورة التمثال المشوه اوحي بأنها حاليًا،في حين أن ذلك غير صحيح طبقا لما صرحت به صباح عبد الرازق مدير عام المتحف المصري، والتي قالت إن الواقعة حدثت قبل 3 سنوات، وتم التعامل معها حينها بحزم، حيث قمنا اولا بترميم الجزء المشوه، ثم اتخذنا إجراءات.





وهذه الواقعة ليست الأخيرة في تشويه الآثار،حيث رصدت كاميرا موقع صدي البلد في 7 مارس 2012 قيام بعض الزوار من الشبان والبنات بكتابة الحروف الأولي من أسمائهم داخل قلوب رسمهوها وعبارات الغزل علي بعض جدران وأعمدة المعبد دعم، بما يؤكد أن الناس ما زالت بحاجة ماسة إلى توعية قوية بأهمية وقيمة الحضارة والآثار المصرية القديمة.



