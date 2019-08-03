هوايات النجوم.. ركوب الخيل يهوس النجوم وأحمد السقا أبرزهم.. فريد شوقي وهدى سلطان عشقتا الحياكة.. والهوايات الخطرة تجذب نجوم هوليوود

نجوم الهند يعشقون ركوب الدراجات

نعيمة عاكف عشقت الرسم

ركوب الخيل (نجوم مصر)

نجوم الهند (الدراجات)

نجوم هوليوود (هوايات خطرة)

نجوم الزمن الجميل

فريد شوقي وهدى سلطان (حياكة الملابس)

نعيمة عاكف (الرسم)

مريم فخر الدين وليلى مراد (التطريز)

مريم فخر الدين وليلى مراد جمعت بينهما هواية التطريز والرسم على الأقمشة والتلوين بها، فهما تنتميان لأسر كانت تقوم ربة الأسرة فيها بهذه الأعمال توفيرا لعائلها وتخفيفا عنها.







وبرعت كل منهما في هذه الهواية، والتي اكتملت أيضا بعمل المفارش الأنيقة الشهيرة في تلك الحقبة وهي المفارش.

داخل كل فنان موهبة أخرى غير التمثيل والوقوف أمام الكاميرا، حيث ينتظر الفنانون وقت الفراغ والإجازة بفارغ الصبر ليستطيع كل منهم أن يمارس هواياته المفضلة بعيدًا عن أجواء المهنة المرهقة.ويرصد «صدى البلد» في التقرير التالي أبرز هوايات نجوم الجيل الحالي، والزمن الجميل، وباقي نجوم العالم.يعتبر الفنان أحمد السقا من أشهر الفنانين ارتباطًا بالحصان، فهو يمتلك إسطبلًا ضخمًا من الخيول المصرية والعربية، وهو صرح أكثر من مرة عن اعتقاده بوجود لغة مشتركة تجمعه بالخيول بشكل عام والخيول التي يمتلكها بشكل خاص.ويطلق البعض على السقّا لقب "فارس السينما"، وهو اللقب نفسه الذي كان يطلق على الفنان الراحل أحمد مظهر الذي كان معروفًا بعشقه للفروسية، كما أن الفنان مصطفى شعبان دخل هذه القائمة لتعلّقه بالخيول، ومن المعروف أن "شعبان" يمتلك حصانا يسمى "سندباد"، وحصل به على جائزة "أجمل حصان" في "المهرجان الدولي للخيول العربية الأصيلة".كذلك يقال إن الفنانة حورية فرغلي تملك مزرعة للخيول في لندن يبلغ سعر الحصان الواحد فيها نحو مليون جنيه إسترليني، كما أنها عضو بارز في "اتحاد الفروسية" بالعاصمة الإنجليزية.أما الفنان باسم سمرة أيضًا فهو عاشق للخيول، ويؤكد أنه لا يطيق العيش بدون الفروسية، ويوضح أنها رياضته المفضلة منذ الصغر، كما أنه يمتلك خمسة خيول في مزرعته الخاصة.تعتبر رياضة ركوب الدراجات هى الهواية الأبرز لدى فنانين السينما الهندية "بوليوود"، ومن أشهر النجوم والنجمات في الهند الذين يعشقون ركوب "الدراجات النارية" أنوشكا شارما وكاترينا كيف وبارنيتي شوبرا وسونام كابور وبريانكا شوبرا.وجد العديد من نجوم هوليوود الذين يحبون العيش في جو الأكشن والمغامرة بهواياتهم التي تأخذهم إلى حافة الخطر، ومن أمثال هؤلاء هاريسون فورد الذى يهوى قيادة طائرات الهليكوبتر، ويملك طائرة خاصة به، وقد ساهم في إنقاذ بعض المتنزهين سنة 2000. ومن المعروف أن توم كروز لا يقود الطائرات في أفلامه فقط، ولكنه يقود الطائرات في حياته العادية أيضا، أما النجمة الجميلة أنجلينا جولي فهي تعشق المغامرة والأكشن عن طريق قيادة الطائرات.وأكبر هوايات باتريك دامبسي هي سباق السيارات، وبالفعل شارك في العديد من السباقات كما أنه يملك شركة سباق سيارات، كما يحب النجم برادلي كوبر معشوق الفتيات ركوب الدراجات النارية، أما نجمة الغناء مادونا فتحب الفروسية وتهوى ركوب الخيل بسرعة، مما عرضها للإصابة بسبب هوايتها عدة مرات.كانت الراحلة هدى سلطان تقوم بتصميم ورسم ملابسها، فكانت تحرص على تنفيذ أي موديل تراه معروضا في الفيترينات بالمحال الراقية، وبدأت معها هذه الهواية منذ أن كانت شابة يانعة متفجرة الأنوثة، وبعد زواجها من ملك الشاشة فريد شوقي وهي في أوج شهرتها استمرت أيضا في ممارسة هذه الهواية، وحبا لها وتضامنا معها أخذ الملك فريد شوقي يعاونها في الانتهاء من هذه الملابس، فبدأ هو يجلس على ماكينة الخياطة ليقوم بحياكة الملابس التي انتهت هدى سلطان من رسمها.تميزت نعيمة عاكف بحبها للرسم على الزجاج وأطباق الصيني، فقد كانت عاشقة للألوان تهوي ترتيبها وتنسيقها، فقد برعت في هذه الهواية فكانت تقوم برسم معظم اللوحات التي كانت تزين بها منزلها كما كانت تحب جمع العرائس والدمى وتقوم يوميا بتنظيفها والحفاظ عليها، وكان من الممنوع أن يقترب منها أي فرد بالبيت أو يعدل مكانها.