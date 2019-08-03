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فن

20 صورة و13 فيديو من عزاء والدة هالة صدقي

السبت 03/أغسطس/2019 - 07:45 ص
رجاء الجداوي - عزاء
رجاء الجداوي - عزاء والدة هالة صدقي
سعيد فراج - تصوير: أشرف العمدة - عمرو سيد
تلقت الفنانة هالة صدقى عزاء والدتها مساء الجمعة داخل كنيسة المرعشلى بمنطقة الزمالك وقام أحد المقربين منها بالحديث مع المصورين وإعلامهم بأن التصوير ممنوع داخل العزاء، ولكن يمكنهم فقط التواجد بالمحيط، وقد انهارت بالبكاء على والدتها خاصة وانها رحلت بعيدة عنها حيث كانت فى الساحل الشمالى.

وشارك، في تقديم واجب العزاء أيضًا، كلًا من الفنانين: محمد رياض، وسميحة أيوب، وفاء عامر، وهشام سليمان رئيس شبكة DMC، أمير شاهين، إيناس الدغيدي، الفنانة المعتزلة نورا، ونبيلة عبيد.

توفيت والدة هالة صدقي بعد صراع مع المرض، حيث كانت تعاني من وعكة صحية، بمنزلها فى مدينة السادس من أكتوبر، وتلقت هالة صدقي الخبر أثناء تواجدها فى منطقة الساحل الشمالى بالإسكندرية.

يذكر أن النجمة هالة صدقى شاركت مؤخرا فى بطولة مسلسل "بركة" بطولة عمرو سعد، وكمال أبورية، ومحمد لطفي، وهنادي مهنا، وأحمد حلاوة، ومحمد غنيم، ومن تأليف محمد الشواف، وإخراج محمود كريم وطارق رفعت.
20 صورة و13 فيديو من عزاء والدة هالة صدقي
20 صورة و13 فيديو من عزاء والدة هالة صدقي
20 صورة و13 فيديو من عزاء والدة هالة صدقي
20 صورة و13 فيديو من عزاء والدة هالة صدقي
20 صورة و13 فيديو من عزاء والدة هالة صدقي
20 صورة و13 فيديو من عزاء والدة هالة صدقي
20 صورة و13 فيديو من عزاء والدة هالة صدقي
20 صورة و13 فيديو من عزاء والدة هالة صدقي
20 صورة و13 فيديو من عزاء والدة هالة صدقي
20 صورة و13 فيديو من عزاء والدة هالة صدقي
20 صورة و13 فيديو من عزاء والدة هالة صدقي
20 صورة و13 فيديو من عزاء والدة هالة صدقي
20 صورة و13 فيديو من عزاء والدة هالة صدقي
20 صورة و13 فيديو من عزاء والدة هالة صدقي
20 صورة و13 فيديو من عزاء والدة هالة صدقي
20 صورة و13 فيديو من عزاء والدة هالة صدقي

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20 صورة و13 فيديو من عزاء والدة هالة صدقي

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